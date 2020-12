Morte Diego Armando Maradona: eredità da 75 milioni e altri 6 figli illegittimi?

Mentre in Argentina si sta ancora parlando del decesso e delle cause che lo hanno scatenato, ora ci sono diversi altri argomenti che tengono banco. Uno di questi è l’eredità del Pibe de oro e la sua ripartizione tra i figli. Ne sono spuntati altri sei illegittimi in questi ultimi giorni.

Il quotidiano spagnolo Marca si riferisce ad un giornalista argentino che conosceva bene il Pibe de oro. La sua eredità dovrebbe aggirarsi attorno ai 75 milioni di dollari, con case sparse per il Mondo. Ma non solo esistono anche innumerevoli sponsorizzazioni con marchi famosi (tra cui la Puma), oltre a quelle con due aziende di videogiochi.

Maradona ha cinque figli riconosciuti al momento. Due, di sesso femminile, avute dalla prima e unica moglie legale, ovvero Claudia Villafane. Altri due Jana e Diego avuti da due compagne differenti, un terzo che si chiama Diego Fernando.

Oltre a questi, però, ci sarebbero sei figli illegittimi di cui due in Argentina e ben quattro a Cuba. Nuovi misteri nella vita del più grande calciatore di tutti i tempi.

