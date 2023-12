Morata nel 2024: la trattativa è praticamente impostata | Decisivo il mister

Si torna a parlare di Alvaro Morata in chiave Italia. Si gettano le basi per il suo ritorno Serie A, ma per giugno. Trattativa impostata.

Fu la Juventus a portarla per la prima volta in Italia. Era l’estate del 2014, il club allora nelle mani di Andrea Agnelli chiuse la trattativa per 20 milioni di euro, anche se il Real Madrid si tenne il diritto di recompra, esercitabile o al termine della stagione 2015/16 o al termine della stagione 2016/17, per un importo massimo di 30 milioni di euro.

Falsa partenza: neanche due giorni dopo la sua presentazione, il centravanti madrileno e madridista rimediò una distorsione di secondo grado al ginocchio che lo mise tenne fuori dal rettangolo di gioco per praticamente due mesi.

Torna, o meglio debutta in bianconero, è si capisce subito che la mossa di mercato è azzeccatissima, anche se perde la Supercoppa ai tiri di rigore con il Napoli, sventolando il tricolore con qualche giorno di anticipo, eliminando il suo Real Madrid in semi di Champions, anche se la Coppa con le Orecchie verrà alzata dal Barcelona di Neymar.

La seconda stagione di Morata alla Juve si apre nel migliore dei modi con la Supercoppa messa in bacheca dopo la finale contro la Lazio, anche se quella finale Alvaro non la disputa, causa infortunio. Ma risulta essere decisivo in Coppa Italia: 3 trofei in 47 partite disputate e 12 reti (pesanti) all’attivo. Numeri che convincono il Real Madrid a esercitare il diritto di recompra. Ma non passa poi molto per rivederlo in Serie A.

Bene, bravo bis

Morata torna alla Juve dopo quattro anni, divisi con le esperienze tra Real Madrid, Chelsea e Atletico, in prestito oneroso per 10 milioni di euro. È come se il tempo non fosse mai passato: raggiunge le 100 presenze in bianconero, eguagliando il suo record di gol in una stagione e terminando la stagione vincendo la Supercoppa contro il Napoli 2-0, con tanto di gol al Napoli in finale.

Resta un’altra stagione grazie al prestito esteso, ma ormai è una Juventus a fine ciclo quella dell’annata 2021-2022, zero titolo e adiòs Juventus: torna alle dipendenze del Cholo Simeone, dove è tutt’ora.

Non c’è due senza tre

Questa estate un po’ tutti l’hanno cercato in Serie A: al Milan serviva un’alternativa a Giroud, ma la cifra dell’Atletico Madrid (20 milioni di euro) era fuori budget per il club rossonero, alle prese con una rivoluzione in atto.

Ci ha provato l’Inter, ma non c’è stato nulla da fare. Era l’obiettivo principale di José Mourinho, perfino Dybala (amico di famiglia di Morata) si è mosso per perorare la sua causa: anche stavolta, tutto inutile. Ora ritocca alla Juve, che prova ad anticipare i tempi, lavorando sul suo acquisto per giugno, ipotizzando il ritorno in Champions. D’altronde dice il proverbio: non c’è due, senza tre.