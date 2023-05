Monza- Roma, dove vederla, probabili formazioni e precedenti

La sfida tra Monza e Roma in programma mercoledì 3 maggio alle 21 all’ U Power Stadium sarà trasmessa in modalità tv e streaming su Dazn.

Una è la matricola terribile che non fa sconti neppure alle grandi, l’altra l’ambiziosa squadra blasonata in corsa anche per la gloria europea. Monza contro Roma. Una partita che promette spunti pirotecnici.

Decimi con quarantaquattro punti, i biancorossi sono reduci da un trittico di poste piene contro Inter (1-0 al Meazza), Fiorentina (3-2 in casa in spettacolare rimonta dopo l’iniziale 0-2) e Spezia (2-0 al Picco). Un bottino che li ha portati al decimo posto con 44 punti. La gioiosa macchina da gol e vittorie di Raffaele Palladino può persino strizzare un mezzo occhio alla zona Europa. E tutto questo alla prima stagione in serie A della sua storia.

La Roma occupa il sesto posto con 57 punti, è in zona Europa e aspira alla Champions. Ma, parallelamente, si sta comunque giocando la gloria su un altro palcoscenico europeo ovvero l’Europa League dove prossimamente affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Tra i brianzoli non si registrano nè infortuni nè squalifiche, il solo ex Brescia Machin risulta in diffida. La Roma deve invece fare i conti con alcune defezioni di rilievo: Matic è fermo ai box per squalifica, Kumbulla e Karsdorp hanno visto il cartello “the end” pararsi davanti alla loro stagione , il primo dopo un’artroscopia al ginocchio, il secondo per lesione al crociato anteriore. Out è anche Belotti per frattura alla cartilagine costale, stesso discorso per Llorente che deve però fare i conti con una lesione al bicipite femorale. Smalling e Wijnaldum non potranno invece rispondere presente perché devono fari conti con una distrazione al flessore della coscia sinistra. Formazione da reinventare parzialmente, quindi, per Josè Mourinho.

Il Monza schiererà probabilmente un 3-4-2-1. Di Gregorio presidia i pali, Izzo e Caldirola coprono rispettivamente le fasce difensive di destra e sinistra con Pablo Marì al centro, Ciurria e Carlo Augusto saranno esterni di destra e sinistra con Pessina e Rovella al centro, Colpani e Caprari in trequarti a supporto dell’unica punta Mota Carvalho.

Speculare a quella dei brianzoli la formazione della Roma. Mourinho non sembra orientato a schierare Dybala dall’avvio. Rui Patricio presidierà i pali, Celik e Ibanez stazioneranno rispettivamente sulle fasce destra e sinistra con Mancini centrale, i due esterni saranno Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra con Cristante e Bove centrali, trequartisti Solbakken e Pellegrini a sostegno della sola punta Abraham.

I precedenti ufficiali sono quattro di cui l’ultimo (e unico in massima serie) il 3-0 dell’andata all'”Olimpico”. Per il resto le due squadre si sono affrontate in cadetteria con due vittorie giallorosse e una biancorossa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA: Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Colpani, Caprari, Mota Carvalho.

ROMA: Rui Patricio, Celik, Mancini, Ibanez, Zalewski, Cristante, Bove, El Shaaraqy, Solbakken, Pellegrini, Abraham. All, Josè Mourinho.

ARBITRO

Daniele Chiffi di Padova.