Montella ha accettato l’offerta: ritorno col botto in panchina | Operazione chiusa in 24 ore

L’ex allenatore di Fiorentina e Milan ha accettato un incarico prestigioso: l’ufficialità arriverà nelle prossime ore.

La carriera del tecnico è fatta di alti e bassi, e più alti sono gli alti e più ce la possibilità di precipitare. Un esempio potrebbe essere quello di Eusebio Di Francesco, che dopo un’ottima esperienza al Sassuolo ha accettato di guidare la Roma, sfiorando la finale di Champions League, per poi incappare in una serie di avventure sfortunate, tutte concluso con l’esonero.

Vincenzo Montella è un altro allenatore che sembrava destinato a volare in alto, nello stesso modo in cui ha fatto da calciatore, quando spiccava le ali dopo ogni gol. Dopo una breve esperienza alla Roma come sostituto di Claudio Ranieri, l’Aeroplanino era riuscito a stabilire il record di punti in Serie A del Catania, al termine di un grande campionato.

Una stagione che gli è valsa la chiamata della Fiorentina, con cui probabilmente ha scritto al momento le pagine migliori della sua carriera in panchina: due quarti posti in Serie A, una finale di Coppa Italia (persa contro il Napoli) e una semifinale di Europa League.

E poi l’approdo al Milan appena acquistato dai cinesi, una piazza fremente di tornare grande e una campagna acquisti da quasi 200 milioni di euro. Come sia terminata quell’avventura lo sappiamo tutti, e negli ultimi anni Montella ha faticato a ritrovare il suo posto nel calcio europeo. Due avventure interrotte, Siviglia e il ritorno a Firenze, e infine l’avventura in Adana Demirspor.

Nuovo capitolo

È ormai dal settembre 2021 che Montella si è trasferito in pianta stabile, almeno calcisticamente, in Turchia. Ed è destinato a rimanervi. Le due stagioni importanti alla guida del club a tinte blu e azzurre non sono passate inosservate dalla TFF, che l’ha scelto come nuovo commissario tecnico.

L’accordo verrà formalizzato nelle prossime ore, per è stato ufficializzato l’esonero di Stefan Kuntz, che ha pagato il pareggio nella gara di qualificazione agli Europei contro l’Armenia e la sconfitta in amichevole contro il Giappone.

Situazione

La notizia dell’esonero dell’allenatore tedesco ha un po’ sorpreso tutti, dal momento che la Turchia sta ben performando all’interno del Gruppo D. È al momento al primo posto con la Croazia, che ha una partita in meno, ed ha tre punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici.

Il prossimo appuntamento sarà proprio lo scontro diretto contro la nazionale di Zlatko Dalic, in programma il 12 ottobre alla Opus Arena di Osijek.