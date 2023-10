Moneyball ha detto si: il Milan lo prende a parametro zero | Arriva a giugno 2024

I rossoneri restano attivi sul mercato e sono vicini a raggiungere l’accordo con il difensore spagnolo.

Altra partita di Champions League, altro pareggio. Il Milan lascia Dortmund con la consapevolezza di aver disputato una buona partita su difficile, ma anche con qualche rimpianto. Non tanti come due settimane fa, ma abbastanza per ritenere decisamente pochi i due punti in classifica.

Il gruppo di ferro non consente di fare calcoli, ogni sfida sarà una battaglia e nulla può essere dato per scontato. Qualche sceneggiatura ha previsto la sconfitta del Paris Saint-Germain al St. James’ Park, ma nessuna poteva immaginare un risultato così netto. Sintomo che l’equilibrio visto in queste prime due giornate potrebbe mantenersi per tutta la durata della fase a gironi.

Se i rossoneri vogliono passare il turno, è fondamentale ritrovare la via del gol. «Ci manca la precisione sotto porta ed l’efficacia nell’area avversaria, perché abbiamo creato occasioni in cui bastava poco per sbloccare la partita», ha dichiarato Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport nel post-gara.

L’impegno al Parco dei Principi è in programma tra venti giorni, ed un risultato positivo o negativo potrebbe già risultare decisivo ai fini della qualificazione. Per i rossoneri, tra l’altro, capita a ridosso di due partite complicate in campionato: tre giorni prima ospiteranno la Juventus a San Siro ed il weekend successivo dovranno andare nella tana dei campioni d’Italia.

Obiettivo

Mentre la squadra è impegnata con le faccende di campo, la dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di alzare ulteriormente la qualità della rosa. L’estate ha portato enormi novità all’interno della rosa del Milan, con la migliore campagna acquisti da molti anni a questa parte. L’unico neo, l’unico ruolo rimasto scoperto riguarda il vice-Hernandez.

Nel corso dell’estate è stato provato il giovane Bartesaghi, ma contro il Verona Pioli ha scelto l’esperienza del jolly Florenzi. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, l’obiettivo principale per il futuro è Juan Miranda del Betis Siviglia.

Profilo

Il nome dello spagnolo classe 2000 è finito sul taccuino degli osservatori rossoneri da molto tempo, ma gli andalusi non hanno mai aperto alla cessione. La situazione, però, potrebbe evolversi dal momento che il contratto del terzino è in scadenza il prossimo anno, dunque già da gennaio è libero di trovare un accordo con altre società.

Il Betis non ha intenzione di perderlo a parametro zero e ha cominciato le trattative per discutere del rinnovo, ma sul giocatore sono già pronti diversi club. Oltre al Milan, infatti, sono pronti a formalizzare un’offerta anche a Barcellona e Juventus.