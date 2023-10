Moneyball ha detto OK: arriva già a gennaio | Il Milan lo prende (quasi) a zero

Oltre il ciclone giocatori-scommettitori che sta attanagliando il calcio italiano, grandi manovre in vista della riapertura del mercato.

Una sosta un po’ così. L’interesse per le Qualificazioni Europee e Mondiali passa in secondo piano, sia perché Italia-Malta è stata come nelle previsioni poco più di un allenamento per Spalletti, sia perché il lato oscuro dato dai giocatori scommettitori ha preso il sopravvento.

Obiettivo compiuto, comunque, dalla Nazionale di Spalletti: Bonaventura, doppio Berardi e Frattesi calano il poker con clean sheet al San Nicola di Bari: Italia a pari punti nel girone con l’Inghilterra (che ha una gara in meno) sempre a debita distanza da un’Ucraina che regola 2-0 la Macedonia del Nord.

Questo quanto interessa, poco altro di un match mai in discussione e sempre ampiamente nelle mani degli Azzurri di Spalletti. Ma testa e attenzione in questo momento sono altrove.

Sì perché Fagioli, Tonali e Zaniolo sono indagati, Zalewski è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona e DillingerNews, senza però entrare nel mirino della Procura, almeno per il momento.

Calciomercato, il Milan si muove per giugno. Anche se…

Forte degli acquisti talmente mirati che hanno contribuito al primato in Serie A nonostante la scoppola nel derby con l’Inter, il Milan si sta muovendo per trovare una linfa dal mercato, a pochi mesi dall’apertura della sessione invernale.

Moncada e Furlani finora non hanno sbagliato una mossa, i 10 acquisti della sessione estiva hanno allungato la rosa di Pioli, sono stati super funzionali in questo inizio di stagione, al netto di Pellegrino, unico a non esser stato mai utilizzato dall’allenatore rossonero.

Il Milan volge lo sguardo in Liga: l’accelerata

Secondo SKY, la dirigenza del Diavolo avrebbe fatto un grande passo in avanti nella corsa a Juan Miranda, difensore spagnolo classe 2000 in forza agli andalusi del Betis, in patria considerato il nuovo Marcos Alonso. Terzino sinistro che predilige la fase di spinta, ha colpito il Milan per la sua propensioni di spinta.

Fisico importante, duttile tatticamente: può essere utilizzato anche come centrale di sinistra, in una difesa a tre. Insomma, un’alternativa valida a Theo Hernandez, che attualmente non ha un sostituto alla sua altezza.

Il Betis sembrano più morbidi a ridosso di gennaio, pronti a venderlo non più a 12 milioni come questa estate. Sempre secondo SKY si potrebbe anche chiudere a 5-6 milioni, in questo caso visto che Miranda è in scadenza di contratto e non sembra voler rinnovare con il biancoverdi, il Milan potrebbe anticipare il suo arrivo addirittura a gennaio. Se così fosse, via libera alla cessione temporaneo di Davide Bartesaghi.