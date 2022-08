Mondiali volley maschile 2022: Italia batte Turchia 3-0. È agli ottavi

Mondiali volley maschile 2022, seconda vittoria di fila per l’Italia: la squadra di Fefé De Giorgi vince con un netto 3-0 sulla Turchia (25-18; 25-20; 25-22). Risultato che vale l’accesso agli ottavi di finale. Battere la Cina per blindare il primato.

Seconda vittoria consecutiva ai Mondiali volley maschile 2022 per l’Italia di Fefé De Giorgi. La squadra azzurra, capitanata da Giannelli in regia, e trascinata dagli attacchi di Lavia (top scorer con 14 punti), Romanò (13) e Micheletto (12), viaggia spedita verso la fase ad eliminazione diretta.

Da sistemare ancora qualche dettaglio, con la squadra che ha accusato alcuni passaggi a vuoto, ma la qualità del gioco si è alzata, e una buona efficacia in attacco (52%), così come una discreta ricezione (67% positiva, 23% di perfetta) hanno fatto il resto.

Alla Turchia non basta un ottimo Lagumjdza, che mette a referto 19 punti. Ora testa alla Cina, il prossimo 31 agosto, per chiudere al meglio il girone.

Prime fasi di gara con le due formazioni che si studiano: l’Italia attacca bene con Micheletto, ma sbaglia qualcosa in difesa, permettendo alla Turchia di riattaccare e mantenersi sul 3 pari.

Primo break, sul 5-3, grazie a una pipe di Lavia. Da quel momento, gli azzurri cominciano a macinare gioco: Galassi mura Subasi (3-7), mentre un mani-out di Micheletto ci porta sul 5-10.

La diagonale di Romanò vale il 12-7 azzurro, ma la Turchia accorcia approfittando di un piccolo momento di defaiance dei nostri: ace di BulBul, errore di Romanò e attacco di Gungor per l’11-12.

De Giorgi richiama tutti all’ordine, e l’Italia torna in campo con un altro piglio: ace di Micheletto per il 14-11 azzurro, che diventa 18-13 quando Romanò capitalizza, in diagonale, una buona rigiocata dei nostri.

L’Italia continua a pungere dai nove metri, e un buon servizio di Giannelli favorisce la rigiocata nella nostra metà campo. Ci pensa Lavia, con la sua classica “pipe”, a mettere giù il 22-17.

Fase finale del set decisa dagli attacchi dai colpi dei nostri migliori attaccanti nel frangente, Micheletto e Romanò, che fissano il punteggio sul 18-25.

Secondo set che vede l’Italia partire ancora forte: Romanò mura BulBul (2-0), mentre gli attacchi di Micheletto e un primo tempo di Russo ci portano sul 9-5.

I turchi accorciano sul 9-8 grazie a un buon turno di Subasi in battuta, ma l’Italia esce dal timeout con un grande spirito: Giannelli trova l’ace del 12-8, mentre un muro a due su Gungon vale il 14-9.

Adis Lagumjdza prova a tenere a galla i suoi attaccando bene in diagonale, ma Lavia e Giannelli si scambiano i ruoli, e trovano una combinazione che vale il 17-12 e spegne le velleità turche.

Continua a martellare l’Italia e si porta sul 19-14 con un primo tempo di Galassi. Subasi prova a riavvicinare la Turchia andando ancora a segno in battuta (19-16), ma Russo firma il 21-17 in primo tempo, e l’Italia va lentamente a guadagnarsi quattro match point, propiziati da una diagonale di Lavia.

Un errore di Lagumjdza, con palla deviata fuori dal nastro, consegna il set all’Italia (25-20).

Il terzo set si apre con la squadra azzurra che scava un solco profondo sul 4-0: l’ace di Giannelli costringe la Turchia al timeout, ma anche al rientro in campo gli uomini di De Giorgi mantengono bene le distanze.

Un piccolo passaggio a vuoto dei nostri riporta la Turchia sul 9-8, dopo che Eksi mette giù un tocco di seconda. L’Italia riprende a macinare gioco e si porta sul 14-11 con una diagonale di Lavia.

Lo stesso Lavia viene murato da Ulu (15-14), ma la squadra azzurra reagisce e trova ancora un +4 con una diagonale di Micheletto (20-16).

Fase finale del set con la Turchia che prova a rifarsi sotto con i due fratelli Lagudmjza, Adis e Mirza. L’opposto di Modena mette a terra un ace, e poi proprizia l’attacco di Mirza grazie a una slash.

L’Italia rischia di rivivere l’incubo Canada, che l’aveva messa in difficoltà nel terzo set del match d’esordio, ma proprio due errori dei fratelli Lagumjdza, dal servizio, a regalare agli azzurri la gioia di un nuovo 3-0 (25-22).