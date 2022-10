Mondiali volley femminile 2022: Italia da batticuore, è semifinale!! Cina di nuovo k.o.

La nazionale di Mazzanti batte nuovamente la Cina (questa volta per 3-1) e vola in semifinale dove giovedì affronterà una tra Brasile e Giappone. Egonu top scorer con 30 punti.

Una partita al cardiopalma. Si può definire così il rematch tra Italia e Cina, disputato all’Omnisport di Apeldoorn, dove l’Italia ha regolato per 3-1 la nazionale asiatica al termine di un match dominato in larga parte, ma che ha visto comunque le Azzurre contratte in alcune situazioni del match, con un terzo set letteralmente dominato dalle cinesi.

La top scorer dell’incontro, come sempre, è stata Paola Egonu. L’opposto della Nazionale e del Vakifbank, infatti, ha piazzato ben 30 punti nel match, frutto anche di due muri, un fondamentale che ha caratterizzato la differenza (già lampante), tra la Nazionale di Mazzanti e quella di Bin, che ha visto le sue ragazze prendere ben 14 muri dalle ragazze in azzurro.

Un altro fondamentale è stato quello del servizio, con l’Italia che ha piazzato ben sei aces -dei quali tre con Lubian e due con Bosetti-, e che si è rivelato fondamentale per avere ragione su una Cina molto più coriacea rispetto a quella di tre giorni fa, quando aveva soccombuto con un secco 3-0 da parte delle azzurre che, ora,attenderanno una tra Brasile e Giappone nel penultimo atto del torneo che si disputerà giovedì alle 20.

Un’Italia che, seppur contratta, ha dato spolvero in larga parte ai suoi migliori colpi in repertorio, dando l’impressione di essere cresciuta ed essersi lasciata alle spalle le incertezze, soprattutto nel gioco, che aveva lasciato intravedere nelle prime due fasi a gironi.

E l’impressione, come ammesso dallo stesso Mazzanti nel post partita ai microfoni di RaiSport, è che non abbia ancora espresso il suo vero potenziale, ma che sia comunque sulla strada giusta per esprimerlo e sprigionarlo definitivamente negli ultimi due atti.

Se ciò dovesse essere confermato, sarebbe ideale per affrontare al meglio queste ultime due partite che ci potrebbero portare verso il trionfo iridato vent’anni dopo Berlino e quel magico tie break vinto contro gli Stati Uniti nella notte tedesca del 19 settembre 2002.

L’ultima parola su tutto, com’è legittimo che sia, spetta al campo, unico sovrano per giudicare se le nostre Ragazze Terribili potranno prendersi il Trono del Pianeta dopo quello d’Europa.

Starà a noi dimostrarlo e prenderci quella corona che è rimasta nelle bacheche straniere per vent’anni.