Mondiali volley femminile 2022: Italia ai quarti, Argentina ko

Le ragazze di Mazzanti, dopo la vittoria sul Giappone, infilano la seconda vittoria della seconda fase che vale loro l’ingresso tra le prime otto del Pianeta. Top scorer Egonu con 14 punti, segue a ruota Danesi con 12.

Forse non è ancora la miglior Italia, ma si sono visti ottimi segnali di continuità con la partita contro il Giappone. Le ragazze di Mazzanti, reduci dalla vittoria per 3-1 contro la Nazionale del Sol Levante, hanno dominato il match di oggi contro la modesta Argentina, battuta con un secco e perentorio 3-0 che ha qualificato matematicamente le azzurre ai quarti di finale, dove affronteranno una tra Brasile, Giappone, Olanda e Belgio (dipenderà tutto dai due match tra Giappone-Olanda e Cina-Belgio) , nella fase ad eliminazione diretta del torneo iridato.

La top scorer dell’incontro è stata, neanche a dirlo, Paola Egonu. L’opposto della nazionale e neo opposto del Vakifbank Istanbul, ha messo a segno 14 punti, seguita a ruota dalla centrale Anna Danesi, che si è resa autrice di 12 punti con tre muri punto in una partita dove l’Italia, complice anche un inizio contratto di primo e secondo set, ha espresso l’80% del suo vero potenziale, giocando una pallavolo su ritmi blandi ma che, vista la caratura modesta dell’avversario,sono stati sufficienti per chiudere la pratica in poco più di un’ora.

Grazie a questo successo, le azzurre sono salite a quota 22 punti e domani alle 13:30 affronteranno la Cina per stabilire il primato della pool e la definitiva griglia degli accoppiamenti (dei due gironi, la prima affronterà l quarta e la seconda la terza classificata delle proprie stesse pool, non sono previsti incroci tra un girone e l’altro), che stabilirà il quadro delle migliori otto.

Un’Italia sicuramente cresciuta e che, soprattutto in questa partita, ha volontariamente giocato a ritmi blandi, mostrando comunque maggior attenzione in fase di muro difesa ed essendo maggiormente incisiva in attacco, grazie alla varietà di gioco di Orro, capace di mettere giù un ace a metà del secondo set.

Questo miglioramento, dettato anche dalla consapevolezza di avere un ottimo potenziale, dà fiducia in vista dello scontro nella fase ad eliminazione diretta, dove il livelllo di gioco, giocoforza, dovrà essere alzato se si vorrà puntare alla finale di sabato prossimo e poter entrare nella Leggenda, riportando quel titolo mondiale in Italia dopo vent’anni.

Come si dic, il disegno è stato appena abbozzato. Ora sta alle Ragazze di Mazzanti completare l’opera e compiere il loro capolavoro, dipinto di azzurro.