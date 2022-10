Mondiali skeet Osijiek 2022: Bacosi/Rossetti in finale per l’oro contro la Gran Bretagna, out Italia 2

I due tiratori azzurri centrano la finale iridata nella prova a coppie miste e sfideranno tra poco la coppia britannica Hill/Llewellin. Out gli altri due azzurri Di Marziantonio/Sdruccioli.

Un’ottima Italia, protagonista ai mondiali di skeet in corso a Osijek (Croazia), vuole chiudere col botto questa manifestazione iridata. Sarà la coppia mista formata da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti a giocarsi la medaglia d’oro con la coppia inglese formata da Amber Hill e Ben Llewellin.

I due tiratori azzurri (originari rispettivamente di Città della Pieve e di Firenze), tesserati rispettivamente per i gruppi sportivi di Esercito e Fiamme Oro, hanno centrato la finale per il metallo più pregiato col punteggio di 146/150 (frutto di un 73/75 per entrambi), dinnanzi alla coppia del Regno Unito formata da Amber Hill e Ben Llewellin, che hanno chiuso con 145/150 avendo ragione sul Kazakhistan soltanto allo shoot off.

Con la finale che si svolgerà tra poco (dalle 16 in poi comincerà il blocco finale con le finali per il bronzo e,successivamente, quella per l’oro), la trentanovenne umbra potrebbe mettersi al collo il secondo oro personale, dopo essersi messa quello nell’individuale con tanto di pass olimpico (che è stato automaticamente strappato anche nelle coppie miste dato che, alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, farà parte del programma olimpico).

Un’occasione in più, per rimpinguare ulteriormente il medagliere e guardare con fiducia al percorso di crescita verso i Giochi, dove al momento, contando tutte le competizioni iridate e le relative prove che fanno parte anche del programma olimpico, l’Italia avrebbe già 14 ori nelle proiezioni del medagliere.

Una proiezione che sarebbe straordinaria, -al netto dell’esclusione degli atleti russi e bielorussi a causa delle ben note vicende in Ucraina-, e che può solo che essere confermato dalla finale che andrà in scena tra poco, dove i nostri portacolori cercheranno di conquistare il metallo più pregiato.

Non vi è stato nulla da fare, invece, per la seconda formazine azzurra. La coppia formata da Elia Sdruccioli e Chiara Di Marziantonio, infatti, è stata eliminata col punteggio di 142/150, chiudendo all’ottavo posto la propria manifestazione iridata in questa prova.

A breve, dunque, si conoscerà di che colore sarà il metallo della coppia del Bel Paese e se ci saranno i presupposti per i nostri due azzurri per entrare nella Leggenda o, al massimo, accontentarsi di un argento che, in ogni caso, non sarebbe affatto da buttare via.

A breve, si consumerà l’ardua sentenza.