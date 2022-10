Mondiali skeet Osijek 2022: Bacosi/Rossetti argento nel team mixed, oro alla Gran Bretagna

I due azzurri perdono nella finale per l’oro contro la forte coppia britannica Hill/Llewellin per 7-3. Bronzo al Kazakistan su Gran Bretagna 2.

Diana Bacosi e Gabriele Rossetti sono argento ai mondiali di Osijek, in Croazia. I due azzurri, autori del miglior punteggio, si sono dovuti accontentare della piazza d’onore alle spalle della fortissima coppia britannica, composta da Amber Hill e Ben Llewellin, che si è così aggiudicata la medaglia d’oro davanti alla nostra coppia per 7-3, frutto di due round su quattro vinti ( per ogni round vinto si assegnano du punti su un massimo si quattro round), una sconfitta e un pareggio.

A fermare gli azzurri da un possibilie oro, sono stati gli errori fruttati in particolare modo da Rossetti (che ha sbagliato quattro piattelli contro l’uno di Bacosi), e che hanno influito sulla sconfitta, di fronte ad una maggior freddezza dei britannici, maggiormente organizzati e meritevoli del titolo iridato, che ha consegnato comunque ai nostri azzurri un ottimo argento e, soprattutto, il pass olimpico per Parigi 2024.

Complessivamente, resta una buona manifestazione per i nostri portacolori, che oltre all’argento di oggi con la coppia Bacosi/Rossetti, si sono presi anche lo straordinario oro con la stessa tiratrice umbra l’altro ieri nella prova individuale femminile, quando è riuscita a superare la stessa Hill per 42-38.

In totale, salgono già a cinque i pass conquistati dagli azzurri per le prossime Olimpiadi di Parigi, che puntano a rimpinguare il numero di pass per andare alla kermesse a Cinque Cerchi che si terrà tra un anno e mezzo in terra transalpina.

Una grande Italia, che vuole continuare a stupire e a scrivere altre pagine di storia. Il percorso verso le olimpiadi, è solo all’inizio.