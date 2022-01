Mondiali sci paralimpico 2022: fantastico De Silvestro, è campione del mondo

Italia show in quel di Lillehammer ai mondiali paralimpici di sci: il cadorino sale sul gradino più alto del podio davanti a Pedersen nella supercombinata categoria sitting. Pellizzari bronzo nella categoria standing.

Cambiano gli anni, ma il risultato non cambia. Come nella comunità commutativa delle addizioni matematiche, anche questo inizio di 2022 sportivo azzurro è caratterizzato dalle vittorie in casa degli altri, davanti ai padroni di casa.

Questa volta, è toccato a René De Silvestro cucirsi addosso il titolo di “guastafeste” in quel di Lillehammer, in Norvegia, dove sono in corso di svolgimento i mondiali di sci paralimpico. Tra i fiordi norvegesi, il venticinquenne originario di San Candido (BZ), ma cadorino di adozione, ha dominato la prova di slalom facente parte della supercombinata alpina della categoria sitting (dove rientrano quegli atleti affetti da disabilità o amputazioni degli arti inferiori e dunque, come suggerisce il termine inglese, devono gareggiare da seduti su sedili speciali), comprendente anche il Super G di ieri, dove è arrivato terzo. Il nostro portacolori ha staccato di diciotto centesimi il padrone di casa Jasper Pedersen e di quasi tre secondi il neerlandese Niels De Largen, giunto terzo.

Un grande risultato, che fa da palio al bronzo di Pelizzari. L’atleta della Val Camonica (BG), è infatti salito sul terzo gradino del podio nella supercombinata categoria standing (categoria riservata ad atleti affetti da disabilità o amputazioni agli arti superiori e che dunque, possono gareggiare in piedi), preceduto dal transalpino Arthur Bauchet (autentico dominatore della prova), e dal russo Aleksei Bugaev.

Un risultato straordinario, che ci consegna un nuovo campione del mondo e, soprattutto, ci dà ulteriore linfa per le prossime Paralimpiadi invernali di Pechino che si svolgeranno dal 4 al 13 marzo nella capitale cinese.

In particolare, ci lascia intendere che De Silvestro non abbia intenzione di andarsene via col solo oro di oggi, ma che voglia anzi rimpinguare ulteriormente il suo carniere già venerdì con la prova di slalom e la prova in slalom gigante domani, oltre al parallelo di domenica prossima, che chiuderà questi mondiali.

Insomma, ora che ci ha preso gusto, De Silvestro vuole continuare a vincere. Il varco, è aperto già per domani.

