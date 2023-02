Mondiali sci alpino Courchevel/Méribel 2023: IMPERATRICE DI FRANCIA!! Brignone fantascientifica, è oro nella combinata alpina

La trentadueenne valdostana centra la medaglia d’oro nella combinata alpina dominando la manche di slalom dinnanzi a Holdener e Haaser. Sesta Curtoni, fuori Shiffrin.

E ora chiamatela Imperatrice delle Nevi. è stata semplicemente leggendaria la prova sciorinata da Federica Brignone nella combinata alpina, che ha aperto quest’oggi i mondiali di sci alpino in terra francese tra le città di Courchevel e Méribel.

La trentadueenne valdostana (nata a Milano), ha vinto la medaglia d’oro dinnanzi all’elvetica Wendy Holdener (staccata di 1,62 secondi) e all’austriaca Ricarda Haaser (a 1,66).

Federica Brignone, 32 anni, durante la prova di Super G della combinata alpina che le ha dato una pazzesca medaglia d’oro.

Un autentico dominio, che ha visto la sciatrice azzurra dare dai sette decimi alla coppia Gut-Mowinckel (che hanno disertato la manche di slalom, così come Goggia) al quasi secondo a Sua Maestà Mikaela Shiffrin solo nella prova di Super G. La stessa americana, complice anche il ritardo accumulato già nella manche di Super G, ha inforcato a due porte dalla fine quando aveva solo otto centesimi da recuperare, spalancando di fatto le porte della leggenda per l’atleta dei Carabinieri di La Salle, che ha spezzato un tabù per l’Italia. Infatti, non era mai successo che i nostri portacolori abbiano portato a casa una medaglia d’oro ai Mondiali o alle Olimpiadi in questa disciplina, che dal 2026 verrà sostituita da una prova a squadre.

Una giornata positiva, complessivamente, per i colori azzurri, visto l’ottimo sesto posto centrato da Elena Curtoni che, non essendo una slalomista, ha comunque centrato un’ottima top ten che dà una forte iniezione di fiducia alle nostre portacolori in vista del Super G di mercoledì mattina.

Da lì, potrebbero chiudersi le porte della Leggenda e aprirsi quelle del Paradiso, riservato alle più grandi di sempre di questo sport.

Un posticino, da oggi, può essere riservato anche alla nostra Brignone.