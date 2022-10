Mondiali ciclismo su pista Parigi 2022: REGINA DI SCRATCH!!Martina Fidanza nella leggenda, è bis mondiale. Quartetto maschile in finale per l’oro

La ventidueenne bergamasca domina per il secondo anno consecutivo la prova dello scratch e si conferma sul Tetto del Pianeta nella specialità. è il primo oro azzurro della spedizione.

Lo scratch ha ancora una volta il nome e il cognome di Martina Fidanza. La ventidueenne bergamasca, tesserata per il gruppo sportivo delle Fiamme Oro e per la Ceratizit, ha vinto nuovamente la medaglia d’oro nello scratch, dopo essersi imposta l’anno scorso nel velodromo di Roubaix.

Grazie ad una tattica molto accorta, la ciclista di Ponte San Pietro (BG), ha battezzato la ruota della neerlandese Van Duin, per poi lanciare uno sprint lunghissimo nell’ultimo giro da 250 metri che le ha permesso di staccarsi di ruota le avversarie e di confermare il titolo mondiale che, a soli ventidue anni, la proietta già nella leggenda di questo sport.

Soprattutto, è simbolo della rinascita per l’atleta orobica, che solo qualche mese fa era stata operata al cuore per una pericolosa aritmia cardiaca, per la quale aveva dovuto interrompere momentaneamente le gare e gli allenamenti per questa malattia che, se non presa in tempo, avrebbe potuto stroncarle la carriera e, forse, anche la vita.

Martina Fidanza, 22 anni, esulta dopo la vittoria leggendaria nello scratch che le ha dato il secondo titolo iridato consecutivo nella specialità.

Ma grazie all’arguzia dei medici, ha saputo riprendersi con calma e ha potuto tornare ancora più forte, come ha dimostrato nella prova odierna dove si è ripresa quella maglia iridata conquistata solo dodici mesi fa.

Soprattutto, ha dato subito il primo oro azzurro alla spedizione tricolore in terra transalpina, dopo aver disputato in mattinata le qualifiche dell’inseguimento a squadre femminile, dove le azzurre si sno rese protagoniste stampando nettamente il miglior tempo che, domani, ci accredita come favorite d’obbligo per la medaglia d’oro.

E anche il quartetto maschile si giocherà domani sera la medaglia d’oro. Il quartetto azzurro, già campione olimpico e iridato in carica e composto da Filippo Ganna,Jonathan Milan,Francesco Lamon e Manlio Moro, ha conquistato la finale per il metallo più pregiato contro il quartetto britannico, che ha preceduto i nostri portacolori di pochi decimi, a dimostrazione di come i britannici per quanto partiranno favoriti, avranno comunque di che sudare per sfilare quella maglia iridata dalle spalle del quartetto azzurro, che oltretutto ha dato l’impressione di non andare nemmeno a tutta.

Questa, comunque, è un’altra storia. Oggi, la Storia con la S maiuscola l’ha scritta ancora questa atleta bergamasca, figlia d’arte (il padre Giovanni era stato un ottimo corridore tra gli anni ’80 e ’90), con una grinta e un sorriso bellissimo e che infonde fiducia (come, d’altronde, suggerisce il cognome latino).

La fiducia dal nome e dal cognome, di Martina Fidanza. Da oggi, nella Leggenda.