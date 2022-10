Mondiali ciclismo su pista Parigi 2022: ITALIA SUPERSONICA!! Derby Ganna-Milan per l’oro nell’inseguimento

Italia ancora protagonista nella terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista: Filippo Ganna e Jonathan Milan si giocheranno l’oro nell’inseguimento individuale. Sei medaglie per gli azzurri.

Comunque vada, l’Italia ha già conquistato il terzo oro e il terzo argento del Mondiale di ciclismo su pista in corso al Velodrome National di Saint Quentin-en-Yvelines, alle porte di Parigi. Filippo Ganna e Jonathan Milan, già vincitori dell’argento col quartetto maschile nella prova dell’inseguimento a squadre, questa sera si giocheranno la medaglia d’oro nella finale dell’inseguimento individuale che si terrà questa sera alle 20:36.

I due portacolori azzurri, affiliati alle rispettive squadre dell’INEOS Grenadiers e della Bahrein Victorious, hanno conquistato i due posti per l’ultimo atto che assegna il metallo più pregiato con tempi di assoluto livello, che hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza e hanno permesso ai due pistard azzurri di giocarsi la maglia iridata in una sfida tutta in casa Italia.

Per Ganna, fresco firmatario di uno storico e straordinario Record dell’Ora, firmato sabato scorso nel velodromo di Grenchen in 56,792 km/h, il tempo è stato di 4’00″693, che è valso al verbanese il record europeo e la sensazione che, per quanto sia comprensibilmente stanco dalle recenti fatiche, sia nettamente favorito nel confronto col più giovane compagno di squadra per prendersi quella quinta maglia iridata che ha dovuto cedere lo scorso anno all’americano Ashton Lambie, oggi assente.

Per Milan, reduce da un ottimo Giro di Croazia dove ha vinto le sue prime due tappe da professionista su strada, il tempo è stato di 4’03″118, con un gap di oltre due secondi che lascia comunque degli spiragli su un possibile sgambetto al più favorito compagno di squadra.

Comunque vada, anche oggi si è rotto un tabù che durava da 75 anni, Era dal 1947, quando la coppia Coppi-Bevilacqua si sfidò per l’oro nell’inseguimento individuale, che due compagni di squadra azzurri non si giocavano la maglia iridata nell’inseguimento individuale. Questa sera, si saprà se la maglia prenderà il volo per Bibione (VB), per suggellare il quinto regno del Re Filippo da Verbania, oppure se prenderà la via di Buja (UD), verso casa Milan e il suo ciclista Jonathan.

In ogni caso, questa sera si riscriverà la storia, con i due fenomeni Filippo Ganna e Jonathan Milan che, per una sera, saranno avversari per la gloria e l’immortalità eterna.