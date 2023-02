Mondiali biathlon Oeberhof 2023: LA STORIA SIAMO NOI!! Staffetta femminile leggendaria, è campione del mondo

Il quartetto, composto da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi, sale per la prima volta sul Tetto del Mondo davanti alle padrone di casa della Germania e alla Svezia. Azzurri a quota quattro medaglie.

Generalmente, l’Italia era sempre stata la bestia nera della Germania nel calcio. 4-3 ai Mondiali del 1970, in quella che è passata alla storia come la partita del secolo. Oppure il 3-1 nella finale dei mondiali di Spagna del 1982, che ci fecero salire sul trono del Pianeta per la terza volta nella nostra storia. E che dire dello 0-2 rifilato nella semifinale dei Mondiali del 2006, a casa loro?

Quest’oggi, l’Italia ha varcato ogni confine possibile e immaginabile dell’immaginario collettivo delle imprese sportive, andandosi a prendere un’incredibile medaglia d’oro nella staffetta femminile ai mondiali di biathlon in corso di svolgimento ad Oberhof, in Germania.

Da sinistra a destra: Dorothea Wierer, 32 anni, Hannah Auchentaller (21), Lisa Vittozzi (28) e Samuela Comola (24), festeggiano col tricolore sventolato da Auchentaller e Vittozzi la medaglia d’oro vinta nella staffetta femminile.

Il quartetto, composto da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi, ha dominato la prova in lungo e in largo, grazie ad una prova regolare sugli sci e ad un’impressionante precisione al poligono (38 centri su 40, con sole due ricariche effettuate), che ha permesso alle quattro azzurre di issarsi sul Trono del Pianeta dinnanzi alle padrone di casa della Germania e alla Svezia, che si è presa la medaglia di bronzo.

Un risultato straordinario, che ha portato l’Italia a quota quattro medaglie nel medagliere, quando manca ancora la mass start di domani che chiuderà questa rassegna iridata assolutamente positiva per i nostri portacolori, che domani proveranno a rimpinguare ulteriormente il bottino di metalli.

Vista la prova delle nostre azzurre, non è più precluso nulla per chiudere col botto questa spedizione in terra teutonica. Chissà, quindi, che non possa arrivare una chiusura pazzesca. Intanto, oggi si sono spalancate le porte dell’Eternità Sportiva, quella che è riservata a pochi atleti che hanno fatto la storia dello sport azzurro.

Per queste quattro ragazze, da oggi, quel posto è riservato anche a loro.