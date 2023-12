Moncada prepara il bonifico: scelto l’attaccante | Pioli esulta, arriverà prima del tempo

Gli uomini mercato del Milan a caccia non solo di difensore: spunta l’attaccante, Pioli esulta, arrivo anticipato.

La difesa è il miglior attacco. Potrebbe essere questa la sintesi perfetta della prossima, imminente, finestra invernale di mercato, che vede il Milan in prima fila: un po’ per necessità, un po’ per aumentare la sua competitività.

La necessità è dalla squintalata di infortuni che si è abbattuta sulla squadra rossonera, rimasta con un solo difensore di ruolo, Tomori.

Adattare Theo Hernandez a centrale di sinistra è una trovata del nazionale francese avallata da Pioli stesso, ma non può che essere una soluzione tampone.

Tanti i nomi che sta valutando Moncada e la squadra di calciomercato, il primo della lista è Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal e della nazionale polacca, ma l’ultimo infortunio di Tomiyasu crea non pochi problemi alla trattativa.

Meno criticità per Lloyd Kelly, difensore classe 1998 in forza al Bournemouth e in scadenza di contratto, su cui però ci sono anche Juventus e altri club inglesi. Moncada è andato a vederlo e avrebbe deciso, come rileva anche Tuttosport, che un tentativo andrà fatto.

Il brasiliano Morato, classe 2001 del Benfica, il romeno Dragușin del Genoa (classe 2002) o Martin Vitik (classe 2003) difensore ceco dello Sparta Praga, alcune tra le alternative.

Un’occhiata al portiere

Il calciomercato offre sempre tante opportunità. Così, per non farsi trovare impreparato nel momento in cui qualche big dovesse arrivare e convincere Mike Maignan a lasciare la Milano rossonera, il Milan si starebbe muovendo anche per il portiere.

Secondo Tuttosport il prospetto trovato vivrebbe vicino Milano, estremo difensore del Monza, che potrebbe essere convocato nell’Italia di Luciano Spalletti per quanto sta facendo bene con la squadra di Raffaele Palladino.

Assalto alla tanto ricercata punta

La difesa è il miglior attacco, si diceva. E a proposito di attaccanti, il Milan sarebbe sulle tracce di Akor Adams, gioiellino nigeriano classe 2000, un altro centravanti che dal piccolo Jamba è sbarcato in Norvegia, come Victor Boniface e come Gift Orban. Ora al Montpellier.

Il Milan lo avrebbe visionato più di una volta nelle ultime settimane, Geoffrey Moncada sarebbe rimasto alquanto sorpreso piacevolmente. Il Montpellier, per adesso, parte da una base d’asta di 15 milioni di euro. Non pochi, ma l’attaccante nigeriano merita a quanto pare, visto che non c’è soltanto il Milan su Akor Adams: vogliono in tanti l’ennesima gemma nigeriana, ma il Milan c’è. E potrebbe anticipare i tempi.