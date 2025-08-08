Monaco–Inter, dove vederla in TV e streaming, data, orario, formazioni e dettagli dell’amichevole

L’Inter prosegue la propria preparazione estiva con un prestigioso test internazionale contro il Monaco. La sfida, fissata per venerdì 8 agosto 2025, rappresenta un banco di prova importante a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. L’obiettivo di entrambe le squadre è affinare schemi e condizione atletica contro un avversario di livello.

Data, orario e stadio

La partita si giocherà venerdì 8 agosto 2025 con calcio d’inizio alle 20:00 allo Stade Louis II di Monte Carlo. Lo stadio, famoso per la sua posizione scenografica e per ospitare grandi eventi sportivi, offrirà una cornice di prestigio a questo test pre-campionato.

Contesto e motivazioni

Per l’Inter si tratta di un impegno utile per valutare la condizione generale della rosa e dare minuti a chi ha bisogno di ritmo partita, integrando anche eventuali nuovi innesti. La squadra, guidata in questa fase da Cristian Chivu, punta a consolidare l’intesa tra i reparti e testare soluzioni tattiche in vista dell’esordio ufficiale.

Il Monaco, allenato da Adolf Hutter, arriva da una fase di preparazione intensa e cercherà di sfruttare la sfida per misurarsi con una delle squadre più forti d’Europa, potendo contare su elementi di esperienza e giovani di prospettiva.

Probabili formazioni

Monaco (4-4-2): Kohn; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Minamino, Zakaria, Camara, Golovin; Biereth, Balogun. Allenatore: Hutter.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. Allenatore: Chivu.

Dove vederla in TV e streaming

In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, accessibile su smart TV compatibili, console di gioco come PlayStation e Xbox, dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e tramite app ufficiale.

Il match sarà inoltre disponibile in differita su Nove in chiaro alle 21:30 e su Inter TV alle 24:00.

Per lo streaming, sarà possibile seguire l’incontro tramite l’app DAZN su smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da browser e accedendo con le proprie credenziali.

Riepilogo canali:

Diretta: DAZN (streaming e smart TV)

Differita: Nove (21:30) e Inter TV (24:00)

Cosa aspettarsi dalla partita

Il test tra Monaco e Inter offrirà indicazioni preziose su schemi e condizioni atletiche, con particolare attenzione alle prestazioni dei nuovi arrivati e alla risposta della squadra ai carichi di lavoro. Per il Monaco sarà un’occasione per confrontarsi con una formazione abituata a palcoscenici di alto livello, mentre per l’Inter sarà un ulteriore passo verso l’esordio ufficiale in stagione. L’intensità e il ritmo, tipici delle sfide di preparazione tra squadre di pari livello, renderanno l’incontro un appuntamento da non perdere per i tifosi.

