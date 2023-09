Modric via da Madrid: lo accolgono in Serie A | Che colpo per la Big!

Luka Modric stuzzica Carletto Ancelotti e apre a una sua possibile uscita dal Real Madrid: “Futuro? Vediamo”.

Non sarà soltanto l’ultima stagione di Carletto Ancelotti al Real Madrid, dopo undici anni potrebbe chiudersi l’esperienza di Modric alla Casa Blanca, tra il memorabile e il leggendario. Tante volte è rimasto, anche un po’ a sorpresa, stavolta è diverso.

Certa l’uscita di scena dell’allenatore di Re Carlo, sposo promesso della nazionale brasiliano. Incerto, invece, il futuro dei uno dei pilastri del Real Madrid, che quest’anno ha rinnovato (non senza problema) ma è fresco di 38 candeline, appena soffiate.

“Volevano che restassi e io avevo la stessa voglia”. Così l’ex Pallone d’Oro croato, sincero e schietto come sempre: “La mia unica condizione per restare era di essere trattato come un giocatore competitivo – dice, in uno stralcio di un’intervista Sportske Novosti – e di non essere tenuto in rosa in nome dei meriti passati”.

I foschi presagi che potrebbe essere l’ultima stagione nella Madrid dei Blancos arrivano da tre indizi che da che mondo è mondo fanno sempre una prova. Tre partite di Liga, tre panchine per la straordinaria stella croata.

Modric lontano da Madrid: stavolta o mai più

Certo, Ancelotti dirà che un giocatore del genere, alla sua età, va centellinato in vista dei tanti impegni che attendono sia il Real Madrid sia la Croazia. Ma Luka Modric non è proprio il tipo di accettare questa situazione e stuzzica così il suo allenatore di club.

“Futuro? Vedremo come si svilupperanno le cose – avvisa – se in futuro dovesse risultare che non sono più importante, allora penserei a cosa fare“. È ovviamente in scadenza di contratto e se queste sono le premesse, il fuoriclasse croato non resterà mai a Madrid, anche se è stata casa sua per undici anni.

Due strade per Modric: una scontata, l’altra stuzzica molto

Se continuerà a trovare così poco spazio, Luka Madric non impiegherà molto a prendere la decisione più scontata a giugno. Andare via dal Real Madrid. Sì, ok. Ma dove?

Gli arabi non impiegheranno molto tempo a fargli una faraonica offerta, qualsiasi club, presumibilmente una delle quattro società in mano al fondo PIF (Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Nassr) d’altronde la disponibilità economica non manca, tuttavia se il Modric volesse ancora mettersi in gioco ci sono alcuni club italiani a cui potrebbe far comodo un giocatore del suo talento. L’Inter è il primo pensiero, già in passato è stata vicina dal prenderlo.

Attenzione anche a Roma o Juve, magari con la qualificazione alla nuova Champions in tasca, un contratto annuale in mano e una sfida da proporgli: dimostrare il suo sconfinato talento altrove, anche a 38 anni, magari in Serie A.