Mister, vengo alla Roma per te: ha accettato l’offerta | Capolavoro giallorosso

Mourinho ha il suo rinforzo: la Roma amplia la sua rosa nel calciomercato di gennaio. È l’ultimo colpo di Tiago Pinto in giallorosso?

Undici dirigenti in tre anni. È questo il dato statistico ampliato dell’esperienza della famiglia Friedkin alla guida della Roma, a pochi giorni dall’annuncio ufficiale su Tiago Pinto. Il discussissimo general manager giallorosso che lascerà Trigoria a inizio febbraio, dopo tre anni con i capitolini.

Stavolta nessun licenziamento, ma un addio condiviso e inaspettato. Che dà ufficialmente il via a una nuova rivoluzione giallorossa. Sì perché tutti erano convinti che Tiago Pinto sarebbe andato via, ma non a gennaio, bensì a giugno.

Il post Tiago Pinto in pratica è già cominciato. Stando a Radio Radio, il nome di Fabio Paratici è un nome caldo. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham è stato squalificato per 30 mesi, con la FIFA che però ha accolto il suo ricorso contro l’estensione della squalifica a livello mondiale. “Può tranquillamente operare”. Parola di lario Di Giovambattista.

Radio romane e siti locali non parlano d’altro nella settimana che culminerà con un altro crocevia Champions, la sfida contro la pericolosissima Atalanta del Gasp. A Trigoria, comunque, circola anche il nome di Ricky Massara, già ex giallorosso, ma senza Paolo Maldini, diviso e condiviso tra l’Arabia Saudita e il Manchester United.

Svolta calciomercato

Aspettando l’erede di Tiago Pinto, il general manager portoghese ha messo a segno, probabilmente, l’ultimo se non uno degli ultimi colpi di mercato della sua esperienza in giallorosso. Un vero e proprio blitz.

Già, perché la Juventus aveva praticamente chiuso per il quarto prestito al Frosinone dopo Kaio Jorge, Berrenechea e soprattutto Mati Soulé. Non ci sarà Dean Huijsen con i Canarini. Già è stato proprio Tiago Pinto a soffiare il talentuoso olandese a Eusebio Di Francesco.

Affare fatto

Uno scambio, questa la carta vincente che si è giocato Tiago Pinto per arrivare a Dean Huijsen, un 2005 tenuto in considerazione da Max Allegri (l’ha fatto entrare contro il Milano a San Siro) ma anche dalla nazionale olandese. La Juventus inizialmente non voleva tradire il patto con il club gialloblu, con cui i rapporti sono (e restano) buonissimi. Ma la trattativa si è sbloccata proprio con lo scambio: Dean Huijsen sulle sponde del Tevere e Luigi Cherubini a Torino, anche se ufficialmente è una trattativa slegata.

Al resto ci ha pensato Huijsen (che firmerà comunque un rinnovo con la Juve fino al 2028 e tornerà quindi alla base a giugno), che ha spinto molto per arrivare alla corte di Mourinho dopo la telefonata con lo Special One. L’obiettivo è averlo a disposizione già domenica con l’Atalanta. Trattativa chiusa con la formula del prestito secco oneroso per 700 mila euro che, in caso l’olandese dovesse giocare almeno 10 partite, diventerebbero 500 mila da versare alla Juve.