Mister, io me ne vado: chiama Allegri e parte in prestito | Lotta salvezza in Serie A

Giuntoli e la scrematura necessaria per portare dei rinforzi ad Allegri a gennaio. C’è chi non ci sta e vuole andare via.

Cristiano Giuntoli gioca a carte scoperte. Almeno così dice l’uomo mercato della Juventus che deve ancora sparare il suo colpo da juventino. Questa estate non poteva fare un granché, è arrivato un po’ tardi.

Soprattutto non poteva dare sfogo alle sue invenzioni perché la Juventus era reduce da una sentenza sulle plusvalenze, doveva sottostare a certe regole, non a caso la Juventus ha pensato a blindare Rabiot, tenersi Mc Kennie e Cambiaso. Un solo acquisto: Weah.

“Vlahovic non è sul mercato”. E ancora: “Terracciano non è un’occasione ideale, né economica. Vale la stessa cosa per Felipe Anderson”. Un po’ blindato su Hojberg e Kalvin Phillips, soprattutto sul secondo, su cui la Juventus è da tempo sulle sue tracce.

Magari qui qualche carta il direttore sportivo della Juventus la copre. “Non ci sono in questo momento occasioni”. Una carta resta scoperta, però. È quella di Adrien Rabiot: “Noi cerchiamo un rapporto forte con i nostri calciatori e il loro entourage. C’è anche con Rabiot, siamo contenti e fiduciosi di poter stare insieme”.

In corsia di sorpasso

Al di là delle parole di Cristiano Giuntoli, c’è una Juventus a caccia grossa, magari cercando di soffiare un rinforzo a chi gli sta davanti in classifica, quell’Inter favorita d’obbliga numero uno per lo scudetto, sia per punti sia per profondità della rosa.

Stando a quanto afferma Sky Sport, la Juventus si è inserita prepotentemente per Tiago Djalò del Lille e vogliono sorpassare l’Inter nella corsa al difensore della nazionale portoghese. La trattativa è appena iniziata, ma è reale.

Chi va via

Centosessantanove minuti. È tutto quello che ha totalizzato finora in campo Nicolussi Caviglia, unica vera alternativa a Locatelli davanti alla difesa. La partenza in prestito del centrocampista aostano, che nelle fila granata andrebbe a rintuzzare il vuoto lasciato da Coulibaly in procinto di disputare la Coppa d’Africa, potrebbe rappresentare una svolta nel mercato di gennaio bianconero.

Cedendo Nicolussi Caviglia alla Salernitana, c’è lo zampino di Sabatini in questa trattativa, Giuntoli e Manna a quel punto chiamato a sondare un profilo differente rispetto alla mezzala di qualità che attualmente rappresenta la stella polare dei ragionamenti di mercato. Insomma, un altro profilo per Max Allegri.