Mister cosa devo fare? Spalletti riceve la telefonata più brutta | Escluso per sempre

La Nazionale di Roberto Mancini praticamente non c’è più. Spalletti aprirà un nuovo ciclo. Esclusi tanti big.

Un’estate travagliata per la Nazionale. Gravina ufficializza il rimpasto, dando a Roberto Mancini pieni poteri. Una settimana dopo quell’annuncio, tutto cambia. Il commissario tecnico coordinatore di tutte le Nazionali rassegna le dimissioni, lasciando l’Italia senza cittì. All’improvviso.

Succede il finimondo. Tutti se la prendono con il Mancio, l’accusa più grave è di alto tradimento: vuoi perché una settimana prima c’era stato un annuncio di tutt’altro tenore, vuoi perché dal calciomercato arrivano rumors fastidiosi di una super offerta dall’Arabia.

Mancini si difende vuotando il suo sacco, al netto di malumori personali nati dopo la scomparsa del caro e compianto Luca Vialli: accusa Gravina di un rimpasto arbitrario, e non solo: “Sono stato massacrato solo per la mia scelta – dice alla stampa, adducendo le sue motivazioni – volevo un segnale dal presidente, se avesse voluto mi avrebbe trattenuto. Ora non voglio pensare a niente”.

Ognuno per la sua strada. Mancini la deve ancora scegliere, Gravina l’ha fatto con un altro comunicato ufficiale, quello – stavolta più credibile – riguardante la nomina di Luciano Spalletti come suo successore. Che s’insedierà a Coverciano a partire dall’1 settembre e presentato in occasione del raduno degli Azzurri.

La nuova era

Il nuovo ciclo dell’Italia è partito con un piccolo giallo, visto che il nuovo cittì era sì libero ma con una clausola rescissoria che Aurelio De Laurentiis ha prima sbandierato ai quattro venti, poi probabilmente dimenticata in nome di quello “spirito conciliativo” che informa il processo del lavoro. In estrema sintesi, niente causa. Che non farebbe bene a un calcio italiano già tartassato dal caso Juventus e quel mercato sostenibili indice di malattia per molti club non a posto con i conti. Tant’è.

La nuova era di Luciano Spalletti partirà con una inevitabile rivoluzione. L’allenatore che ha riportato il Napoli sul tetto d’Italia, si porterà il suo staff: Marco Domenichini il vice allenatore; Daniele Baldini, l’assistente tecnico; Francesco Sinatti, il preparatore atletico. Addio in pratica a tutti i Manciniani, sperando che questo rimpasto sia credibile, non come quello smentito dai fatti.

Un’altra rivoluzione

Presumibile un’altra rivoluzione in un’Italia a immagine e somiglianza di Roberto Mancini, che tra l’altro aveva aperto agli oriundi con Retegui e forse anche con Beltran, che la Fiorentina ha pensato bene di portare in Italia.

Chissà se Spalletti proseguirà sullo stesso filone, allo stato attuale delle cose ipotizzabile un più no che sì. Chissà cosa de ne sarà di alcuni senatori, primo tra tutti Bonucci. L’ex capitano della Juve tenterà un contatto con Spalletti per capire se un suo trasferimento lontano da Torino possa aiutarlo a rientrare nel gruppo per Euro 2024. Ma la forte sensazione è che con l’addio di Mancini, il ciclo di Bonucci è terminato, a prescindere da dove giocherà.