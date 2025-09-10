Milinkovic-Savic verso il ritorno in Serie A

Milinkovic-Savic - Stadiosport.it

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe riportarlo in Serie A già dalla prossima estate. L’ex centrocampista della Lazio, attualmente all’Al-Hilal nella Saudi Pro League, vedrà scadere il suo contratto con il club saudita al termine della stagione e potrebbe diventare parametro zero.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, attraverso LaLazioSiamoNoi, il centrocampista serbo starebbe valutando l’ipotesi di lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Europa, con l’Italia tra le destinazioni più probabili.

Negli ultimi anni, diverse big di Serie A hanno già sondato il terreno per riportarlo nel nostro campionato: Juventus, Inter e Milan hanno manifestato interesse, ma finora l’Al-Hilal non ha mai aperto alla cessione. La situazione potrebbe però cambiare radicalmente la prossima estate, quando Milinkovic-Savic sarà libero di firmare con qualsiasi club.

Dalla sua partenza dalla Lazio, il serbo è diventato una delle stelle assolute della Saudi Pro League. Con l’Al-Hilal, infatti, ha brillato al punto da essere inserito nella Squadra della Stagione sia nel campionato 2023-24 che in quello 2024-25, confermandosi uno dei migliori centrocampisti in circolazione.

Nonostante le tante pretendenti, l’ostacolo principale per il suo ritorno in Serie A sarebbe rappresentato dall’ingaggio: in Arabia Saudita percepisce uno stipendio difficilmente sostenibile per i club italiani. Per tornare nel nostro campionato, Milinkovic-Savic dovrebbe accettare un taglio significativo della sua attuale retribuzione.

Il 30enne, però, non ha escluso questa possibilità. Secondo le indiscrezioni, il serbo potrebbe privilegiare una nuova esperienza in Europa rispetto a un eventuale rinnovo con l’Al-Hilal, aprendo così le porte a un clamoroso ritorno che infiammerebbe il prossimo calciomercato.