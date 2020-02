Milan-Verona in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 2-2-2020

Domani sarà una partita molto difficile per la squadra di Pioli. A rischio convocazione per un attacco influenzale Kjaer e Ibrahimovic, mentre anche lo stesso Krunic ha dei problemi. Il Verona di Pecchia è anche sotto un ottimo momento di forma e i gialloblu voglio sbancare “San Siro”. Anche domani pubblico delle grandi occasioni, attesi più di 55.000 spettatori.

Alle ore 15.00 allo San Siro di Milano scenderanno in campo Milan e Verona in una delle sfide pomeridiane della 22° giornata di Serie A. In questo 2020 i ragazzi di Pioli sono imbattuti, ma le fatiche in Coppa potrebbero farsi sentire. Il Verona è a -2 (con una gara in meno) e vuole fare il colpaccio.

Ultime sulle formazioni di Milan-Brescia:

Pioli non ha dato in conferenza stampa buone notizie ai tifosi rossoneri. Ibrahimovic e Kjaer a causa dell’influenza sono a rischio convocazione, mentre Krunic ha qualche problemino. Dovrebbe tornare Musacchio in difesa, mentre a centrocampo è probabile il ritorno del recuperato Biglia in cabina di regia. In attacco spazio alla coppia Leao–Rebic. Non si esclude neanche l’inserimento di Paquetà dal primo minuto. Pioli ne ha parlato bene in conferenza stampa, ma ha anche detto che deve lavorare molto per farsi trovare pronto.

Dall’altra parte Pecchia non dovrebbe variare più di tanto il suo undici titolare. Pessina e Verre dietro Di Carmine, mentre i due ex Borini e Pazzini dovrebbero partire dalla panchina. Da tenere sott’occhio ovviamente il solito Amrabat, una delle piacevoli rivelazioni di questo campionato.

Probabili formazioni Milan-Verona:

Milan (4-4-2): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Biglia, Calhanoglu, Rebic, Leao.

Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Pessina, Verre, Di Carmine.

Milan-Verona, 22° giornata di Serie A

Come vedere Milan-Verona in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Milan-Verona, sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky, precisamente sul canale 203 e su canale 251. Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Milan Verona in diretta streaming live . Senza dimentica l’opzione della piattaforma Now Tv.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Verona

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Verona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Verona:

Sarà la sfida numero 28 in Serie A a San Siro tra Milan e Verona. I precedenti dicono 16 vittorie del “diavolo” e 11 pareggi. L’ultimo successo del diavolo è datato 2017/18, match terminato per 4-1 grazie alle reti di Calhanoglu, Cutrone, Abate, Lee Seung-woo e Borini. L’ultimo pareggio è della stagione 2015/16 grazie alle reti di Bacca e Toni.

