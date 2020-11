Milan-Verona Diretta Tv-Streaming e Probabili formazioni (7-11-2020)

Milan-Verona è una sfida che deve confermare il buon momento delle due squadre. I rossoneri sono in testa alla classifica e il Verona ha la miglior difesa del campionato. Sfida sentita e attesa, nella quale le due squadre dovranno confermare la loro continuità.

Dopo la sconfitta umiliante in casa contro il Lille, i rossoneri di Pioli devono cercare di rialzare subito la testa per non cadere in un’aspirale negativa. Sicuramente ci saranno dei cambi e torneranno Calabria e Saelemaekers tra i titolari.

Il Verona viene a San Siro senza paura e vuole tentare il colpaccio. Juric avrà tra gli indisponibili Benassi, Danzi, Faraoni, Favilli, Ruegg, Veloso, Vieira, Gunter. In attacco l’ex rossonero Nikola Kalinic.

Milan-Verona, 7° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Verona:

Stefano Pioli si affida ai suoi fedelissimi. Calabria torna titolare sulla destra, così come Bennacer a centrocampo e Saelelmaekers sulla trequarti con Rebic e Calhanoglu. In attacco il solito Zlatan Ibrahimovic.

Ivan Juric procede sulla strada della continuità e quindi schiererà i suoi ragazzi con l’ormai collaudato 3-4-2-1. Ceccherini, Lovato, Magnani il trio difensivo, Dimarco e Barak dietro all’ex rossonero Nikola Kalinic.

Probabili formazioni Milan-Verona:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebic; Ibrahimović.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Come vedere Milan-Verona in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Verona, valida per la 7° Giornata del campionato di Serie A sarà trasmessa in esclusiva su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Verona, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Parma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Verona in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Verona:

Sono 29 i precedenti in campionato a San Siro tra Milan e Verona. 17 vittorie per i rossoneri e 12 pareggi. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2017/18, fu un 4-1 con le reti di Calhanoglu, Cutrone, Abate, Borini e Lee-Seung Woo. L’ultimo pareggio risale alla scorsa stagione, 1-1 con le reti di Faraoni e Calhanoglu.

