Milan-Torino in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 17-2-2020

Domani banco di prova fondamentale per il Milan di Pioli e il Torino del neo allenatore Longo. Vietato sbagliare per entrambe. Una sconfitta farebbe scivolare il Milan nell’anonimato, per il Torino c’è un grande bisogno di punti, per non scivolare nella zona rossa della classifica. Davanti ai 50.000 spettatori di San Siro, Pioli conferma l’undici visto contro la Juventus, per Longo qualche dubbio da sciogliere.

Il posticipo del Lunedì pone la sfida non solo tra due squadre in cerca di rilancio dopo i recenti risultati, ma oppone 2 allenatori subentrati in corsa, che vogliono a tutti i costi riguadagnarsi la riconferma, nonostante le diverse voci che stanno circolando. All’andata addirittura sulle panchine c’erano mister diversi, cioè Giampaolo e Mazzarri.

Ultime sulle formazioni di Milan-Torino

Pioli non sottovaluta il Torino e giustamente ricorda la sfida di Coppa Italia, vinta per 4-2 solo nei tempi supplementari. L’ex tecnico di Inter, Lazio e Fiorentina non vuole cali di concentrazione. Non pensa al futuro e domani opporrà ai granata la stessa formazione che stava sfiorando l’impresa contro la Juventus di Sarri. Conti è squalificato anche in campionato, quindi toccherà ancora a Calabria sulla destra. Kjaer verrà preferito nuovamente a Musacchio, mentre in avanti ci si baserà sempre sul 4231 con Ibrahimovic perno centrale.

Longo ha qualche dubbio da sciogliere. Il debutto con la Sampdoria è stato molto amaro e il nuovo allenatore del Torino vuole subito una pronta reazione dalla sua squadra. Sul solito 3-5-2 c’è da verificare l’eventuale recupero di Simone Verdi dopo un attacco influenzale. C’è ottimismo sul suo recupero, in alternativa potrebbe essere rilanciato Zaza. Bremer prenderà il posto di Izzo in difesa, mentre a centrocampo tornerà Baselli dal primo minuto. Davanti ovviamente lo spauracchio Belotti, quando vede il rossonero il centravanti granata si esalta e all’andata decise lui la partita con una doppietta.

Probabili formazioni Milan-Torino

Milan (4-2-3-1) Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Calhanoglu, Ibrahimovic. All. Pioli

Torino (3-5-2) Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo.

Come vedere Milan-Torino in Diretta TV e Streaming Live:

La sfida tra Milan e Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport HD . Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida anche in di streaming attraverso la piattaforma Sky Go, senza dimenticare l’opzione Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-Torino:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Torino:

Quella di domani sarà la sfida numero 74 in campionato a San Siro tra Milan e Torino. Nei precedenti abbiamo 42 vittorie del Milan, 11 pareggi e 20 vittorie per il Torino. 128 gol segnati dal Milan e 51 dal Torino. L’ultima vittoria dei rossoneri contro il Torino in casa risale alla prima giornata del campionato 2016/17. In quell’occasione il Milan di Montella vinse per 3-2 una sfida caratterizzata dalla tripletta di Bacca e dai gol di Belotti e Baselli. All’ultimo minuto Donnarumma neutralizzò un rigore di Belotti, regalando la vittoria ai rossoneri. L’ultimo pareggio per 0-0 risale alla scorsa stagione, mentre l’ultima vittoria dei granata a San Siro risale alla stagione 1984/85, quando i granata, guidati in panchina da Gigi Radice vinsero 0-1 grazie ad un gol di Schachner.

