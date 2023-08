Milan-Torino in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 26-08-2023

Dove vedere Milan-Torino, partita valida per la 2° Giornata di Campionato 2023/24. La sfida tra Milan e Torino sarà trasmessa in diretta TV su SKY e in Diretta Streaming su DAZN.

La sfida tra Milan e Torino si giocherà alle ore 20.45 di Sabato 26 Agosto a San Siro e sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in Streaming su Dazn.

Un baco di prova molto importante per il Milan di Stefano Pioli e il Torino allenato da Ivan Juric. Entrambe le squadre vogliono continuare a raccogliere punti, per riuscire a raggiungere, a fine stagione, i rispettivi traguardi. Il Milan vuole dare seguito alla vittoria contro il Bologna, mentre i granata cercano altri punti dopo il pareggio contro il Cagliari.

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Pellegrino in difesa, ma deve ancora completare il mercato con gli ultimi tasselli e piazzare i vari esuberi, che compongono la squadra di Stefano Pioli.

Nelle fila granata, nelle scorse ore, è stato ufficializzato il ritorno di Lazaro dall’Inter, ma anche i granata hanno qualche tassello da sistemare.

Il Milan è reduce dal successo in trasferta per 0-2, ottenuto in casa del Bologna di Thiago Motta. Grazie a questi vittoria i rossoneri hanno conquistato i primi 3 punti stagionali.

Il Torino è reduce dal pareggio, in casa, per 0-0, conquistato contro il Cagliari allenato da Claudio Ranieri. Momentaneamente i granata hanno conquistato 1 punto.

Il Milan confermerà la formazione schierata contro il Bologna.

Nel Torino la coppia Vlasic-Radonjic supporterà l’unica punta Sanabria.

Come vedere Milan-Torino in Diretta TV e Streaming Live:

Data: 26 agosto

26 agosto Orario: 20:45

20:45 Canale tv: SKY Sport Calcio, Sky Sport Summer, Zona DAZN (Canale 214)

Streaming: Dazn, Now TV

Sarà possibile vedere la partita tra il Milan di Stefano Pioli e il Torino allenato da Ivan Juric, sabato 26 Agosto 2023, alle ore 20.45 su SKY Sport Calcio e DAZN. Per poter guardare la partita Milan-Torino in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Il match tra i rossoneri e i granata sarà anche visibile sui canali Sky Sport Calcio e su Sky Sport Summer. Senza dimenticare la possibilità di seguire l’evento in Streaming sulla piattaforma Streaming di SKY, chiamata Now TV. C’è anche la possibilità di utilizzare l’app Sky Go, per gli abbonati di Sky.

Si potrà anche utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn. Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet. I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Milan-Torino, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-Torino:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Torino in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan-Torino:

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-3-3. Ritorna Musah dalla squalifica, ma l’ex Valencia si accomoderà in panchina, così come il nuovo acquisto Pellegrino. Solito ballottaggio in difesa con Calabria favorito su Kalulu. La formazione sarà identica in tutto e per tutto a quella di Bologna, con il tridente Pulisic-Giroud-Leao.

Ivan Juric schiererà il “suo” Torino con il classico 3-4-2-1. Il nuovo acquisto Lanzaro dovrebbe accomodarsi in panchina. Per il resto la difesa sarà formata dal trio Schuurs-Buongiorno-Rodriguez. A centrocampo sulle fasce agiranno Bellanova e Vojvoda. Vlasic e Radonjic supportranno il terminale offensivo Sanabria.

Probabili formazioni Milan-Torino:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Precedenti e statistiche Milan-Torino:

In totale sono 196 i precedenti tra Milan e Torino in partite ufficiali, tra Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: bilancio nettamente a favore dei rossoneri con 76 successi, contro le 54 vittorie granata e 66 segni X.

Per quel che riguarda il solo Campionato Italiano di Serie A, sono 77 i precedenti a San Siro, tra Milan e Torino. Si registrano 46 vittorie del Milan, 20 pareggi e 11 successi del Torino. L’ultima vittoria dei rossoneri risale alla scorsa stagione, 1-0, con gol decisivo di Giroud. L’ultimo pareggio tra le due compagini risale alla stagione 2018/19, fu uno 0-0. L’ultimo successo per i granata risale alla stagione 1984/85, fu uno 0-1, con marcatura decisiva di Schachner.