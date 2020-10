Milan-Spezia Diretta Tv- Streaming e probabili formazioni (4-10-2020)

Impegno complicato questo per i rossoneri guidati in panchina da Stefano Pioli. Il Milan è reduce dalla stancante partita di Europa League terminata dopo la serie lunghissima di calci di rigore. L’ostacolo non è dei migliori, lo Spezia è in salute ed è galvanizzato dalla prima storica vittoria nel campionato di Serie A contro l’Udinese.

La condizione del Milan non potrà essere sicuramente al massimo, la partita lunghissima contro il Rio Ave, la rosa corta e le assenze per infortunio sono gli ostacoli con i quali dovrà convivere Stefano Pioli. Se la società non regalerà l’ultimo tassello (un centrocampista), questa potrebbe essere l’ennesima delusione per i tifosi rossoneri.

Mister Vincenzo Italiano e i suoi calciatori in settimana, hanno regalato allo Spezia, la prima vittoria stagionale contro l’Udinese. La squadra ha giocato bene e il successo è stato convincente. Sulle ali dell’entusiasmo, i liguri si presentano a Milano con l’idea di fare lo scherzetto al “diavolo”.

Milan-Spezia, 3° giornata di Campionato

Ultime sulle formazioni di Milan-Spezia:

Stefano Pioli per questioni logistiche e fisiologiche dovrà necessariamente fare qualche cambio rispetto alla formazione contro il Rio Ave. Assenti ancora Romagnoli, Ibrahimovic, Rebic, Conti e Musacchio, si preannunciano delle novità. Tonali dovrebbe giocare al posto di Bennacer, Diaz al posto di Castillejo e Colombo al posto di Daniel Maldini. Per il resto sarà il solito 4-2-3-1. In panchina il neo acquisto Hauge.

Mister Vincenzo Italiano avrà due assenze, mancheranno infatti Zoet e lo squalificato Terzi. Nel 4-3-3 al centro della difesa ci sarà la coppia Erlic- Chabot. L’unico dubbio per il tecnico dello Spezia è rappresentato dal ballottaggio Gyasi e Farias (con il primo favorito) per completare il tridente con Galabinov e Verde.

Probabili formazioni Milan-Spezia:

MILAN (4-2-3-1) : Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Kessie, Tonali, Diaz, Calhanoglu, Colombo.

SPEZIA (4-3-3) Rafael, Ferrer, Chabot, Erlić, Ramos, Maggiore, Ricci, Bartolomei, Verde, Galabinov , Gyasi.

Come vedere Milan-Spezia in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Spezia sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sarà anche possibile seguire Milan-Spezia in diretta mediante Sky Go: gli abbonati a Sky potranno vedere la partita su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale.

C’è anche la possibilità di seguire la partita su Now Tv, il servizio on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi in streaming, fra cui anche le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Spezia:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Spezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Spezia:

L’unico precedente tra le due squadre in gare ufficiali risale invece al gennaio 2014: agli ottavi di Coppa Italia, il Milan si impose per 3-1 gol i gol di Robinho, Pazzini, Honda e Ferrari.

