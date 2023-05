Milan-Sampdoria 5-1, Voti, pagelle e analisi, Goleada del Milan sulla Sampdoria

Finisce 5-1 la partita tra Milan e Sampdoria. Rossoneri in vantaggio grazie a Leao che sfrutta benissimo un assist di Diaz. Pareggio della Sampdoria grazie a Quagliarella. Rossoneri nuovamente in vantaggio con un colpo di testa di Giroud, servito da Diaz. 3-1 siglato dal bomber francese su calcio di rigore. Nella ripresa Diaz su assist di Tonali al termine di una bella azione e Giroud, chiudono il totale sul 5-1.

Top 3 Milan:

Giroud 8 Tripletta per lui, segna in tutti i modi, di testa, su rigore, di fisico. Si sacrifica molto per far salire la squadra, ma si fa trovare pronto all’appuntamento per il gol.

Leao 7 E’ suo il gol che sblocca la partita. Sta bene e lo si vede nelle sue giocate. Certo, alterna belle giocate a momenti insufficienti, ma è in palla.

Diaz 7,5 Sforna due assist e un gol. Si trova bene negli spazi e appare ispirato in tutte le giocate. Riesce anche a dare spettacolo con colpi di tacchi e altre giocate funamboliche.

Flop 2 Milan:

Messias 5 Appare lento, preciso e impacciato. Fa spesso perdere un tempo di gioco alla squadra con le sue giocate. Non incide mai sulla fascia.

De Ketelaere 5 Entra con un risultato già acquisito, ma non riesce mai ad incidere in nessuna giocare. Appare troppo timido.

Top 3 Sampdoria:

Quagliarella 7 Non poteva concludere la sua ultima stagione (probabilmente) senza lasciare un timbro. Si fa trovare pronto e al posto giusto, nel momento giusto. Primo gol in campionato per lui, 182° in Serie A.

Ravaglia 6,5 Finisce 5-1, ma poteva finire con un punteggio molto più ampio. Non accade grazie a delle bellissime parate del portiere sampdoriano.

Zanoli 6,5 Lui dimostra di non aver paura di calciatori come Theo Hernandez e Diaz. Infatti li salta nettamente e serve l’assist per il gol del momentaneo 1-1 di Quagliarella.

Flop 3 Sampdoria :

Djuricic 4 Viene completamente annullato dalla coppia centrale dei rossoneri. Non si rende mai pericoloso. Impalpabile la sua presenza in campo.

Gunter 5 Soffre tantissimo gli attaccanti del Milan, sia in velocità, ma anche fisicamente. Fa quello che può, ma non appare in serata.

Nuytinck 5 Stesso discorso che vale per Gunter. Ci mette cuore, grinta e determinazione, ma non appare in grado di fermare gli attaccanti del Milan.

Il Milan mette in tasca tre punti, che potrebbero essere fondamentali nella corsa alla prossima Champions League, la quale appare molto difficile. La Sampdoria ci mette l’orgoglio nonostante la retrocessione, ma la differenza con il Milan è abissale.