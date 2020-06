Milan Roma in Diretta TV-Streaming e Formazioni 28-06-2020

Milan Roma è l’anticipo pomeridiano di domenica 28 giugno valevole per la 28° Giornata di Serie A e sarà trasmesso in Diretta Tv e streaming in esclusiva sulla piattaforma DAZN

Il big match a San Siro tra Milan e Roma si giocherà in un orario inedito per la Serie A domenica alle 17:15 ed il caldo e l’afa di questo pomeriggio di fine giugno potranno condizionare i ritmi della partita e lo spettacolo.

La Roma viene dalla sofferta vittoria in rimonta di mercoledì in casa contro la Sampdoria. I giallorossi avevano chiuso il primo tempo in svantaggio 0 a 1 per il gol di Gabbiadini regalato da un gravissimo errore difensivo di Diawara che per poco non concedeva anche il raddoppio a Jankto che gli ha rubato palla per un altro errore e ha colpito il palo esterno. Nel secondo tempo la Roma è venuta fuori grazie alle sostituzioni e alla bellissima doppietta di Edin Dzeko che ha segnato due gol al volo uno di sinistro e uno di destro.

Il Milan di Pioli invece nell’anticipo di lunedì aveva battuto il Lecce in trasferta con un netto 4 a 1. A segno per i rossoneri Castillejo nel primo tempo e poi nel secondo Bonaventura, Rebic e Leao.

La Roma è quinta in classifica a 6 punti di distacco dal quarto posto che vale l’accesso in Champions League occupato dall’Atalanta.

Il Milan invece è 7° a quota 39 punti insieme al Parma ed è in lotta per un posto in Europa League.

Dove vedere Milan Roma in Diretta TV e Streaming live:

Milan Roma sarà trasmessa in diretta tv il giorno 28 giugno, a partire dalle ore 17:15, sulla piattaforma Dazn.

Per tutti gli abbonati all’offerta Sky-Dazn la gara sarà visibile sul canale Dazn1.

Inoltre è possibile vedere Milan Roma in diretta streaming sull’applicazione DAZN su smart tv, pc, smartphone e tablet.

Probabili Formazioni di Milan-Roma:

Pioli manderà in campo il suo Milan con il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta e nella difesa a 4 Conti a destra ed Hernandez a sinistra con Kjaer e Romagnoli centrali. i due di centrocampo sono Kessiè e Bennacer. In attacco Rebic agirà da punta centrale mentre sulla tre quarti ci sono Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu.

Fonseca schiera la sua Roma con un 4-2-3-1 speculare con Mirante in porta e nella difesa a 4 Santon a destra e Kolarov a sinistra con Mancini e Smalling centrali. I due di centrocampo saranno Cristante e Veretout. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Pellegrini, Kluivert e Mkhitaryan.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

Allenatore: Pioli

Indisponibili: Musacchio

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Fonseca

Indisponibili: Pau Lopez, Zaniolo

Precedenti e Statistiche di Milan-Roma:

All’andata all’Olimpico la Roma aveva battuto il Milan 2 a 1 con i gol di Dzeko e Zaniolo.

La Roma sembra essere la preda preferita per il Milan visto che è la squadra più battuta dai rossoneri in Serie A.

Sono169 le sfide totali giocate in Serie A tra le due squadre ed il bilancio è nettamente a favore del Milan che ha ottenuto 74 le vittorie contro le 45 della Roma mentre 50 sono stati i pareggi.

In particolare in casa il Milan nelle 84 sfide totali giocate a San Siro ha ottenuto 46 vittorie, 19 pareggi e 19 sono state le vittorie esterne della Roma.

La scorsa stagione il Milan aveva sconfitto a San Siro la Roma per 2 a 1.

Stefano Pioli da allenatore ha affrontato 19 volte la Roma in Serie A ed il suo bilancio è di 2 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte.

Edin Dzeko ha segnato a San Siro 3 dei suoi 4 gol messi a segno contro i rossoneri e tutti nel 2017.

