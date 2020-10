Milan-Roma Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (26-10-2020)

Test della verità fondamentale per Milan e Roma, le quali sembrano attualmente tra le squadre più in forma di questo primo scorcio di stagione. Tutte e 2 le compagini mostrano un bel calcio. Il Milan vuole mantenere la rotta intrapresa, la Roma vuole avvicinarsi al treno Champions League.

La vittoria in Europa League contro il Celtic ha dato ancora più fiducia alla squadra di Stefano Pioli. Ma domani sera l’ostacolo Roma sarà molto difficile da superare. Calabria, Bennacer e Leao tornano nell’undici titolare.

Paulo Fonseca ha ritrovato la sua Roma, caratterizzata da un gioco e da un’identità ben precisa. Assente Smalling e recuperato probabilmente Mancini (l’ultimo tampone ha dato esito negativo), si continuerà sulla strada del 3-4-2-1 con Dzeko unica punta.

Milan-Roma 5° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Roma:

Stefano Pioli cambierà qualcosa rispetto alla trasferta contro il Celtic. Calabria e Bennacer riprenderanno il loro posto nell’undici titolare. L’unico ballottaggio appare quello tra Leao e Krunic, con il primo che per il momento è favorito. Oggi provino decisivo per Calhanoglu. Se lo supererà sarà almeno convocato per la panchina.

Paulo Fonseca deve sciogliere l’unico dubbio della vigilia, la disponibilità di Mancini appare scontata dopo l’ultimo tampone, ma c’è ancora qualche dubbio. In caso sarà uno tra Fazio e Juan Jesus a prendere il suo posto. Smallling a meno di soprese dell’ultimo minuto non dovrebbe farcela a recupera dal recente infortunio.

Probabili formazioni Milan-Roma:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, L.Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Come vedere Milan-Roma in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Roma, valida come posticipo della 5° giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A (202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Roma, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Roma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Roma:

Sono 85 i precedenti in Serie A a “San Siro” tra Milan e Roma. Sono 47 i successi per i rossoneri, 19 pareggi e 19 vittorie per i giallorossi. L’ultima vittoria dei rossoneri risale alla scorsa stagione, fu un 2-0 firmato dalle reti di Rebic e Calhanoglu su rigore. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2013/14, fu un 2-2 con le reti di Destro, Strootman, Zapata e Muntari. L’ultimo successo dei capitoli risale alla stagione 2017/18, 0-2 con le reti di Dzeko e Florenzi.

