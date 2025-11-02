Milan – Roma Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata

Dove vedere Milan – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 20:45.

La Roma di Gasperini si prepara a un impegno ad altissima intensità nel percorso per difendere il vertice della Serie A con un duello complicato contro un Milan lanciatissimo e imbattuto da nove partite consecutive.

A fare da cornice sarà il prestigioso Stadio San Siro, teatro di una sfida che potrebbe pesare tantissimo nella corsa Scudetto e nella battaglia per i primi quattro posti.

I rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, sono reduci da una lunga serie positiva fra campionato e coppe, anche se gli ultimi due turni di campionato hanno portato solo pareggi. La squadra occupa attualmente il quarto posto a quota 18 punti e mira a compiere un salto decisivo: con una vittoria andrebbe ad agganciare la Roma al secondo posto, avvicinandosi sensibilmente alla capolista Napoli che è quota 22 dopo il pareggio di ieri contro il Como.

Per i giallorossi si tratta quindi di un match spartiacque: mantenere la vetta della classifica e ribadire ambizioni da protagonista, o rischiare di farsi risucchiare in una bagarre sempre più serrata.

Il Milan cerca conferme e testa la propria continuità, la Roma vuole dimostrare solidità e maturità nelle partite che contano davvero. Tutti gli ingredienti sono al posto giusto per una sfida dal sapore di grande calcio italiano, destinata a lasciare tracce importanti nella corsa al titolo.

Guarda Milan – Roma in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Formazioni Ufficiali di Milan – Roma:

Allegri manda in campo il suo Milan con il 3-5-2 con Maignan in porta e linea difensiva a 3 formata da De Winter, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo c’è Modric in cabina di regia affiancato da Fofana e Ricci. A destra c’è Saelemaekers e a sinistra Bartesaghi. In attacco la coppia formata da Leao e Nkunku.

Gasperini manda in campo la sua Roma con il 3-4-1-2 con Svilar in porta e difesa a 3 formata da Hermoso, Mancini e Ndicka. A centrocampo ci sono Konè e El Aynaoui con Celik a destra e Wesley a sinistra. In attacco la coppia formata da Dybala e Soulè supportati da Cristante.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri

Roma: (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere Milan – Roma in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Milan – Roma Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Milan – Roma di Domenica 2 Novembre 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Milan – Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Milan:

Il Milan arriva a questo big match con qualche ferita recente da rimarginare. Dopo il deludente pareggio contro un Pisa ancora senza vittorie, in cui i rossoneri hanno evitato la sconfitta solo grazie a un gol nel finale, la squadra di Massimiliano Allegri ha vissuto un copione simile contro l’Atalanta.

La Dea è apparsa più brillante e organizzata per lunghi tratti, ma alla fine le due formazioni si sono divise la posta in palio.

Ora, con San Siro come palcoscenico e una sfida dal peso specifico enorme, l’obiettivo rossonero è chiaro: tornare al successo e dare una svolta al cammino in campionato contro la seconda forza della Serie A, la AS Roma.

Il Milan di Massimiliano Allegri arriva a questa sfida con alcuni problemi di formazione da gestire. Restano infatti fuori due pedine fondamentali come Christian Pulisic e Adrien Rabiot, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

A preoccupare lo staff rossonero nei giorni scorsi era stato anche Rafael Leao, che ha svolto lavoro personalizzato dopo il pareggio con l’Atalanta per un fastidio all’anca.

Le sensazioni però sono positive: il portoghese dovrebbe essere regolarmente a disposizione e, salvo sorprese, partire titolare nella sfida contro la Roma, probabilmente affiancato da Christopher Nkunku nel reparto offensivo.

Qualora Leao non dovesse farcela all’ultimo, il candidato principale per sostituirlo sarebbe Santiago Gimenez, pronto a guidare l’attacco rossonero.

Arrivano comunque buone notizie dall’infermeria: Ardon Jashari e Ruben Loftus-Cheek hanno smaltito i loro acciacchi e tornano in lista convocati, anche se con ogni probabilità partiranno dalla panchina.

Per garantire equilibrio e qualità in mezzo al campo, Allegri dovrebbe confermare l’intramontabile Luka Modric, vero faro di esperienza e regia a 40 anni.

Al suo fianco dovrebbero agire Samuele Ricci e Youssouf Fofana, chiamati a dare intensità e copertura in una gara che promette battaglia in mezzo al campo.

Uno scenario che sottolinea come il Milan, nonostante qualche assenza pesante, voglia presentarsi al meglio in una delle sfide più importanti della stagione, puntando su talento, esperienza e profondità della rosa per provare a fare la differenza.

Come arriva la Roma:

Sul fronte opposto c’è una Roma trasformata dall’arrivo di Gian Piero Gasperini. Il nuovo tecnico giallorosso ha dato subito un’identità chiara e aggressiva, permettendo alla squadra di volare nelle zone altissime della classifica. I capitolini sono appaiati al Napoli a quota 21 punti, attualmente secondi soltanto per differenza reti. Una vittoria in casa del Milan potrebbe spalancare scenari ancora più ambiziosi, soprattutto se i partenopei dovessero inciampare nel loro prossimo impegno.

La Roma guarda già al calendario con grande ambizione: tra tre giornate affronterà la capolista e per arrivare a quello scontro diretto nelle condizioni migliori dovrà continuare a mettere pressione alla squadra di Antonio Conte.

Per questo motivo, ottenere un risultato pesante a San Siro contro il Milan diventa fondamentale per consolidare la candidatura giallorossa nella corsa al titolo e confermare l’ottimo momento di forma vissuto dalla squadra di Gian Piero Gasperini.

Dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma ha ritrovato fiducia e ritmo con due vittorie importanti ai danni di Sassuolo e Parma, segnali chiari di una reazione immediata e convincente. Adesso, però, arriva il test più impegnativo: affrontare un Milan deciso a rilanciarsi e pronto a sfruttare il fattore casa.

Da questa partita può dipendere una fetta di classifica pesantissima. In caso di successo, i capitolini resterebbero al comando insieme al Napoli, continuando a spingere forte verso l’obiettivo Scudetto. In caso contrario, i rossoneri avrebbero la chance di agganciarli, riaprendo ulteriormente la battaglia ai vertici della Serie A.

Pronostico Milan – Roma:

Il confronto di San Siro promette equilibrio e intensità, con entrambe le squadre che hanno mostrato una solidità difensiva superiore alla media in questo avvio di stagione. La Roma di Gian Piero Gasperini, pur mantenendo tratti offensivi ben riconoscibili, ha introdotto maggiore organizzazione nella fase di non possesso, segnale che il tecnico ha aggiunto nuove sfumature al suo stile rispetto ai tempi di Bergamo. Il percorso recente dei giallorossi è molto positivo, ma restano dubbi sulla loro capacità di imporsi in una trasferta così delicata.

Dall’altra parte, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a giocare una partita tatticamente accorta, limitando gli spazi e puntando sulle ripartenze e sui colpi dei propri uomini offensivi. Allegri potrebbe costruire un piano gara estremamente attento per neutralizzare la brillantezza della Roma, sfruttando poi gli episodi per indirizzare il match.

La sfida si preannuncia aperta a più scenari e potrebbe decidersi su dettagli e singole giocate. Tuttavia, il fattore San Siro e una maggiore esperienza in gare di questa portata potrebbero dare un leggero vantaggio ai rossoneri. Per questo motivo, la previsione pende verso un successo di misura del Milan, capace di capitalizzare al meglio le occasioni e portare a casa tre punti pesantissimi nella corsa Scudetto.

I migliori bookmaker