Milan, quanti rimpianti: Pioli si mangia le mani | Adesso ci vogliono 50 milioni

Mosse azzeccate e un inizio sprint. Ma anche rimpianti per mancato acquisto il cui prezzo è lievitato fino a 50 milioni di euro.

Dalle nazionali arrivano notizie contrastanti. Più negative che positive. Milan in ansia per Theo Hernandez, che ha accusato un problema al polpaccio con la sua Francia e non giocherà la prossima amichevole dei Bleus contro una Germania che ha appena esonerato Flick, dopo la figuraccia casalinga contro il Giappone e quell’umiliante 4-1 che ha costretto la federazione tedesca a prendere inevitabili provvedimenti, visto che sarà proprio la Nationalmannschaft a ospitare la fase finale della prossima kermesse continentale, in programma dal 14 giugno al 14 luglio.

Non una bella notizia per Stefano Pioli che proprio dalla Francia aveva appresso degli acciacchi di Giroud, che sembra stare meglio (almeno così ha detto lui) ma non certo è al top della forma, proprio nella settimana che porta al derby di Milano.

Non resta che applaudire l’unico francese a dare gioie al Diavolo, quel Mike Maignan che nelle ultime 5 partite in nazionale, ha totalizzato altrettanti clean sheet.

Bene anche Pulisic, che con la sua nazionale ha scritto il nome (allo scadere e su rigore) sul tabellino del match vinto dagli Stati Uniti 3-0 contro l’Uzbekistan. Per l’ex Chelsea si tratta del gol numero 26, in 61 presenze, in pratica viaggia a una media di un gol ogni due incontri.

Calciomercato Milan, a che punto siamo col rinnovo di SuperMike?

La sosta per le nazionali è un’occasione che il Milan vuole sfruttare per i rinnovi. L’obiettivo numero uno per Furlani e Moncada, i nuovi Maldini e Massara, è quello di blindare uno dei giocatori più determinanti e decisivi dei rossoneri: Mike Magnain.

Niente rischi di perderlo vista la sua continua ascesa, così la dirigenza rossonera affretta i tempi per estendere il contratto del portiere francese oltre il 2026. L’ostacolo da superare è l’ingaggio: attualmente Maignan guadagna intorno ai tre milioni di euro. Un po’ pochini per non attirare le sirene estere, così meglio portare avanti la trattativa, onda evitare di andare lunghi: l’idea rossonera è quella di raggiungere un’intesa il prima possibile, almeno fino al 2028.

Calciomercato Milan, ripensandoci però: aumentano i rimpianti

Finora, numeri e prestazioni alla mano, Furlani e Moncada non hanno sbagliato una mossa, a cercar l’ago nel pagliaio, però, forse un piccolo rimpianto c’è per la nuova coppia di uomini mercato del Milan.

Benjamin Sesko è un attaccante del Lipsia che anche il Milan aveva seguito in tempo non sospetti. Il Milan avrebbe potuto prenderlo prima, non certo ora che l’attaccante sloveno del Lipsia ha una valutazione di 45-50 milioni di euro. Per questo motivo potrebbe essere un grande rimpianto, il Milan poteva prenderlo a metà prezzo, se non meno.