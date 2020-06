Milan, non c’è pace per Duarte: out 1 mese. Ibrahimovic atteso a Milanello domani

Continua la sfiga in casa Milan, o forse no: Leo Duarte, tornato da poco a disposizione, si è rifatto male durante l'odierna seduta di allenamento e rischia di dover stare fuori un mese. A fermare nuovamente il difensore brasiliano è stato probabilmente un problema al flessore, un problema meno grave della frattura al calcagno subita lo scorso novembre e che lo costrinse a fermarsi per 4 mesi. Giunto la scorsa estate dal Flamengo, il difensore centrale ventiquattrenne fu pagato 11 milioni e nel corso di questa stagione è stato schierato 5 volte combinando parecchi disastri. L'infortunio subito oggi lo ha probabilmente e definitivamente tolto di mezzo, sebbene il suo contratto scada nel 2024. La difesa rossonera, comunque, non sembra avere problemi, almeno numericamente: ci sono, infatti, ancora Alessio Romagnoli, Matteo Gabbia, Simon Kjaer e Mateo Musacchio. Quindi i numeri in difesa sono confortanti per questo intensissimo e anomalo rush finale di campionato con in più una di partita sicura di Coppa Italia. A proposito di infortuni: Zlatan Ibrahimovic tornerà domani in Italia. Fermatosi a causa di un problema al polpaccio, lo svedese si sottoporrà a nuovo esami medici che avranno lo scopo di verificare lo stato della parte interessata dall'infortunio, che, ricordiamo, è il soleo del polpaccio destro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA