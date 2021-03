Milan-Napoli Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (14-03-2021)

Sfida cruciale per entrambe le squadre. La posta in gioco è altissima. Sia il Milan di Stefano Pioli che il Napoli di Rino Gattuso sono in cerca di punti per conquistare la qualificazione alla Champions League.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha portato a casa 7 punti, ma nel corso di questa stagione ha dimostrato di essere una squadra più efficace in trasferta che in casa. Inoltre c’è anche la sfida contro il Manchester United, ma Pioli e i suoi ragazzi sono concentrati solamente sul Napoli in questo momento.

Anche il Napoli nelle ultime 3 partite ha raccolto 7 punti. Gli uomini di Gattuso sono molto in forma e puntano a fare il colpo grosso a Milano a tutti i costi. Inoltre per mister Gattuso la sfida contro il Milan non può mai essere una sfida come le altre.

Milan-Napoli, 27° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Napoli:

Stefano Pioli recupera tra i vari assenti Theo Hernandez e Calhanoglu, i quali dovrebbero tornare titolari. Ancora dubbi su Romagnoli, Rebic, Calabria, Mandzukic e Bennacer. Chi di loro recupererà (se lo faranno), partirà probabilmente dalla panchina. Dalot titolare sulla destra e Tonali vicino a Kessie le altre novità.

Lozano e Mario Rui dovrebbero partire dalla panchina. Non dovrebbe recuperare Petagna, mentre Mertens è in ballottaggio con Osimhen. Ospina/Meret, Rrahmani/Manolas e Demme/Bakayoko, sono gli altri ballottaggi tra gli uomini di Rino Gattuso.

Probabili formazioni Milan-Napoli:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Kessie, Tonali, Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic, Leao.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj, F.Ruiz, Demme, Politano, Zielisnki, Insigne, Osimhen.

Come vedere Milan-Napoli in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Napoli, valida per la 27° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Napoli, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Napoli:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Napoli:

Sono 72 i precedenti in Serie A a San Siro tra Milan e Napoli. I precedenti dicono 32 vittorie del Milan, 26 pareggi e 14 successi del Napoli. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2014/15, un 2-0 firmato Menez e Bonaventura. L’ultimo pareggio risale alla scorsa stagione, 1-1 con le reti di Bonaventura e Lozano. L’ultimo successo del Napoli risale alla stagione 2016/17, 1-2 con le reti di Kucka, Insigne e Callejon.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS