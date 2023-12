Milan-Monza 3-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Problema all’anca per Pobega, crampo da fatica per Okafor”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del “suo” Milan, contro il Monza allenato da Raffaele Palladino.

Pioli analizza la partita: “Abbiamo fatto una partita con attenzione, determinazione. Controllandola. Ha dato un risultato meritato e convincente”.

L’allenatore del Milan è contento della prestazione di Simic, oltre il gol realizzato. E’ stata una prestazione di attenzione e grande concentrazione.

L’ex tecnico di Inter e Lazio spiega com’è nata l’idea di schierare la difesa a 3: “‘idea era di tutelare le caratteristiche dei giocatori che avevamo in campo. Soprattutto per il modo di attaccare del Monza abbiamo dovuto difendere in maniera più compatta”.

Il tecnico rossonero non vuole guardare Inter e Juventus. Il Milan deve fare il suo percorso. L’attenzione della squadra è già rivolta alla sfida contro la Salernitana, una compagine che si giocherà tanto in quel match.

Pioli parla anche delle condizioni di Pobega e Okafor, usciti per infortunio: “Pobega sembra un problema all’anca mentre Okafor forse un po’ affaticato, forse un crampo da fatica. Ha appena recuperato da un problema all’altra gamba e speriamo che non sia nulla di così serio. E’ chiaro che è importante recuperare i giocatori”.

Certamente, come spiegato dallo stesso Pioli, si gioca troppo e questo spesso e volentieri incide sugli infortuni. Ovviamente non è l’unico fattore.

Il Milan, per due mesi, non avrà impegni Europei. Ma bisognerà spingere forte in campionato, cercando di collezionare più punti possibili. Minimo, si dovrà entrare tra le prime 4 e poi si vedrà come potrà evolversi la stagione.