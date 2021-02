Milan, Mandzukic salta il derby per infortunio

Brutta tegola per il Milan di Stefano Pioli, che nel delicatissimo derby contro l’Inter, in cui si giocherà più di una fetta di Scudetto, sarà costretto a rinunciare a Mario Mandzukic. L’attaccante croato ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento odierno, e salterà dunque la stracittadina.

Un brutto colpo per la squadra rossonera, che non potrà giocarsi la carta del vice-Ibrahimovic. Mandzukic, dopo un iniziale periodo di adattamento, stava pian piano ritrovando un discreto stato di forma, ed era riuscito a giocare la prima partita da titolare in Europa League contro la Stella Rossa di Belgrado.

Pioli perde un’altra pedina dopo aver dovuto fare i conti con l’infortunio di Bennacer, incappato anch’egli in un problema muscolare durante la partita di Coppa. Si attendono ora ulteriori accertamenti per capire la gravità dell’infortunio occorso a Mandzukic. Per ciò che riguarda l’attacco, le scelte di Pioli saranno quasi obbligate: Ibrahimovic dovrebbe fungere da perno centrale con a supporto Saelemakers, Chalanoglu e Rebic. Leao va verso una nuova panchina, pronto a subentrare in corsa.

