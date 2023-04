Milan, lodo Leao- Sporting Lisbona, Lille pronto a farsi carico del pagamento?

In Portogallo la notizia è stata data per certa. A farsi carico del costo economico della multa che Rafael Leao, fuoriclasse del Milan, deve pagare allo Sporting Lisbona sarebbe il club francese del Lille. Ovvero il sodalizio nel quale il portoghese di origini angolane ha militato nella stagione 2018-2019 in Ligue 1 prima di approdare nella famiglia rossonera.

Il quotidiano sportivo lusitano “Record” ha lanciato il sasso nello stagno affermando che “il Lille si farà carico del pagamento integrale del lodo Sporting , ovvero della multa ch vede coinvolto il club francese e Leao al pagamento di una multa a favore dello Sporting Lisbona a seguito della risoluzione unilaterale del contratto effettuata dal calciatore del Milan nell’estate 2018 dopo l’aggressione subita da parte degli ultrà biancoverdi presso il centro d’allenamento del club”.

La multa che il Lille dovrebbe versare al club lusitano ammonta a 20,3 milioni , 16,5 di risarcimento e 3,8 di interessi in seguito al ricordo perso alla Corte Federale Svizzera che ha ribadito la condanna del Lille emessa dal Tribunale arbitrale dello sport di Losanna.

Tutto chiarito quindi? Non esattamente. “Pianeta Milan” rivela infatti che ambienti vicino al Lille avrebbero escluso l’intenzione della squadra francese di farsi carico della multa da pagare allo Sporting Lisbona. “Inoltre- scrive il sito che si occupa delle vicende dei rossoneri – l’intenzione della società transalpina sarebbe di attendere la decisione della Fifa ed eventualmente di fare ricorso”.