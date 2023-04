Milan-Lecce 2-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “La pazienza c’è stata ma non c’è stata la lucidità della gestione nell’ultimo quarto di campo”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo il successo per 2-0 del “suo” Milan, contro il Lecce allenato da Marco Baroni.

Pioli parla della partita di oggi: “La pazienza c’è stata ma non c’è stata la lucidità della gestione nell’ultimo quarto di campo, abbiamo sbagliato troppe scelte. Poi la partita l’abbiamo fatta e comandata come l’abbiamo preparata. E non abbiamo rischiato quasi nulla”.

L’ex allenatore di Lazio e Inter non vuole parlare di Champions League. Verrà tirata fuori al momento giusto, non adesso.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

L’allenatore del Milan loda la prestazione di Krunic in mezzo al campo. All’inizio era un giocatore più adatto all’inserimento, con il tempo è diventato bravo anche nella costruzione della manovra. Anche la prestazione di Bennacer è piaciuta al tecnico emiliano.

Pioli è già contrato sulla partita contro la Roma, la quale potrebbe determinare tanto nella lotta alla Champions League. Queste partite si preparano da sole, non c’è bisogno di sollecitare gli stimoli. Sarà una gara molto importante contro un avversario che sta molto bene e ha in panchina un grandissimo allenatore.

Parlando dell’Euroderby con l’Inter, Pioli dichiara: “2 partite fantastiche da vivere con grande intensità, emozione e pathos: semifinale di Champions e in più un derby”.

Pioli parla di Florenzi e Ibrahimovic. Il primo sta bene, ma è stato scelto Kalulu per gli uno contro uno sugli esterni. Ibrahimovic ha avuto qualcosa, ma non si conosce ancora l’entità dell’infortunio.