Milan-Lazio 2-0, Voti, pagelle e analisi, Altra vittoria per i rossoneri

Finisce con la vittoria del Milan per 2-0, la partita tra i rossoneri e la Lazio guidata da Maurizio Sarri. Primo tempo abbastanza equilibrato. Da segnalare un clamoroso gol sbagliato da Reijnders a porta sguarnita. Nella ripresa Pulisic e Okafor, entrambi su assist di Leao chiudono la partita sul 2-0 definitivo.

Top 3 Milan:

Pulisic 7,5 Migliore in campo per i rossoneri. Nel primo tempo è lui la fonte del gioco offensivo. Nella ripresa continua la sua ottima partita con un gol e con un’altra bella conclusione dalla distanza, che impegna Provedel.

Leao 7+ Spesso sembra ciondolare in campo e appare svolgiato. Ma quando decide di giocare, non c’è niente per nessuno. Due assist perfetti, al termine di sgroppate sulla fascia sinistra, per Pulisic e Okafor.

Adli 7 Mostra, oltre alle qualità, anche il suo lato da combattente e lottatore. Però è lui che dà l’avvio al gol di Pulisic.

Flop 2 Milan:

Giroud 4,5 Non appare per nulla ispirato. Troppo spesso evanescente dal gioco. Lotta e recupera qualche palla, ma non è quello il suo mestiere.

Kjaer 5 Spesso appare in affanno contro gli attaccanti della Lazio. Perde, troppo spesso, palloni sanguinosi.

Top 2 Lazio:

Provedel 7 Tiene in piedi la Lazio per quasi tutta la partita. Vari interventi decisivi sulle conclusioni dei calciatori del Milan. Sempre reattivo e concentrato tra i pali.

Pedro 6 Entra in campo con la giusta grinta e la determinazione che serve in questi casi. Segna anche un bel gol, poi annullato, viziato da una posizione di fuorigioco.

Flop 3 Lazio:

Marusic 4,5 Nel primo tempo regge benissimo contro calciatori come Theo Hernandez e Leao. Crolla, però, vistosamente nella ripresa.

Guendouzi 5 Troppo lento e macchinoso nella partita di oggi. Non riesce nemmeno a far prevalere il fisico.

Zaccagni 4,5 Non lo si vede praticamente mai. Manca la sua qualità sia sulla fascia, che tra le linee. La manovra della Lazio ne risente tantissimo.

Primo tempo equilibrato, ma nella ripresa emerge la qualità tecnica dei rossoneri. Da valutare la situazione legata all’infortunio di Loftus-Cheek. La Lazio ben organizzata nel primo tempo, ma l’organizzazione non basta, servono anche gli acuti dei singoli.