Milan-Juventus 2-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Oggi siamo stati squadra, vittoria meritata”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo il successo del suo Milan, contro la Juventus allenata da Massimiliano Allegri.

Il tecnico rossonero è soddisfatto della vittoria e del gioco della sua squadra: “E’ stata una partita con una grande intensità. Nei primi 20′ abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo e quindi abbiamo concesso qualche ripartenza alla Juve. Siamo stati squadra. A Londra ci siamo disuniti, abbiamo commesso troppi errori. Oggi siamo stati più squadra, dobbiamo fare così in tutte le gare. Abbiamo meritato questa vittoria”.

L’allenatore del Milan loda Tomori per la prestazione e stimola Leao, affinché egli faccia l’ultimo step per il salto di qualità definitivo. Per poterlo fare dovrà migliorare soprattutto nella fase difensiva, e in quella di non possesso. Gli manca poco, ma deve continuare a lavorare e a crescere.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Parole al miele anche per Brahim Diaz, come dichiarato dallo stesso Pioli deve sempre farsi trovare pronto e sfruttando tutte le occasioni che gli capitano a disposizione.

L’ex tecnico di Lazio e Inter descrive anche le scelte relative a De Ketelare e Diaz: “Diaz aveva già giocato a destra. Volevo un po’ di sostanza e fisicità in mezzo e per questo ho scelto Pobega. Diaz può farlo meglio l’esterno a destra, mentre De Ketelaere secondo me fa meglio dentro al campo”.

Sicuramente oggi, a differenza della partita contro il Chelsea, il Milan è stato attento e concentrato. La partita è stata molto intesa, ma i rossoneri hanno saputo prevalere sui bianconeri.