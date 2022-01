Milan-Juventus 0-0 , dichiarazioni post partita Pioli: “Spero che Ibrahimovic possa recuperare nei prossimi giorni”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni, dopo il pareggio per 0-0, ottenuto contro la Juventus, allenata da Massimiliano Allegri.

Per l’allenatore rossonero il bicchiere è mezzo vuoto. La squadra fino al centrocampo ha giocato bene, non concedendo occasioni alla Juventus. Sono sicuramente mancati gli spunti sulla trequarti e in attacco. Bisognava certamente fare qualcosa in più.

Pioli dichiara che il derby sarà il vero spartiacque della stagione del Milan. Da come finirà, si potrà effettivamente capire dove potrà arrivare la squadra rossonera.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Rebic oggi è entrato e secondo l’ex tecnico di Inter e Lazio è in netta ripresa. Sarà utile alla squadra, giocando da esterno, ma anche da prima punta.

Pioli ha anche parlato di Ibrahimovic, uscito prematuramente dal campo: “Zlatan non l’ho visto, ha accusato un dolore al tendine: dava responsabilità al terreno perché troppo duro, spero possa recuperare nei prossimi giorni”.

Parlando di Tomori, l’allenatore rossonero dice che sarà difficile vederlo in campo nel derby contro l’Inter.

Migliori Bookmakers AAMS