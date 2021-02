Milan-Inter, Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (21-02-2021)

Guardando la classifica è una vera lotta al primo posto questo derby, anche se le due squadre sono state costruite per diversi traguardi a inizio della stagione. Stefano Pioli e Antonio Conte cercheranno di mettere in campo la miglior formazione possibile.

Era da 10 anni che un derby di Milano non era così atteso. Il Milan sta forse attraversando il momento più difficile della stagione. La squadra rossonera appare con qualche difficoltà rispetto ai cugini.

Antonio Conte ha aspettato 21 giornate di campionato per compiere il sorpasso e ora vuole vincere per allungare e dare un chiarissimo segnale al campionato.

Milan-Inter, 23° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Inter:

Stefano Pioli ha solo un dubbio sulla fascia sinistra tra Rebic e Leao, con il croato che per ora appare favorito. Per il resto Tonali al posto dell’infortunato Bennacer. Torna Calabria dal primo minuto dopo la squalifica.

Antonio Conte schiererà il consueto 3-5-2, in mezzo al campo dovrebbe partire Eriksen e Perisic dovrebbe completare il centrocampo a 5 agendo sulla fascia sinistra. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku saranno le due bocche da fuoco.

Probabili formazioni Milan-Inter:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Come vedere Milan-Inter in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Inter, valida per la 23° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. diretta tv su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky disponibile per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN.

C’è la diretta Streaming su DAZN occorre accedere al sito, registrarsi e sottoscrivere un abbonamento, per poi potersi godere l’evento tramite il portale o scaricando l’app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet. In alternativa, sarà possibile collegare il computer al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Inter:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Inter:

Questo sarà il derby numero 174 in Serie A. Nel 173 precedenti si registrano 52 vittorie del Milan, 55 pareggi e 66 vittorie dell’Inter. L’ultima vittoria del Milan in casa risale alla stagione 2015/16, fu un 3-0 con le reti di Alex, Bacca e Niang. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2017/18, fu uno 0-0. L’ultima vittoria dell’Inter risale alla scorsa stagione, fu uno 0-2 con le reti di Brozovic e Lukaku.

