Milan-Inter, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Non è stata una gran settimana”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana tra il “suo” Milan e l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Pioli smentisce la possibilità che Buffon possa andare al Milan, bollandola come una “bomba”. I rossoneri stanno recuperando molti calciatori infortunati e si conta di essere al più presto al completo.

Parlando della sfida di domani, Pioli dichiara: “Ci dobbiamo comportare bene, è una sfida importante. Giochiamo contro i nostri rivali. L’ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sé; il derby fa storia a sé e il trofeo in palio aumenta il valore di questa partita”.

Domani il campionato non conterà nulla. Serviranno grinta e motivazione. E’ sicuramente un traguardo importante, ma non è l’unico. E’ una finale e si deve fare di tutto per vincerla. Poi essendo un derby, la tensione sarà alle stelle.

Milan-Inter, Supercoppa Italiana

Per quel che riguarda la preparazione della sfida, Pioli afferma: “È una vigilia di una finale, non è più facile né più difficile. Stiamo preparando la partita perché giochiamo contro avversari forti che ci hanno sempre creato difficoltà”.

Il Milan ovviamente deve fare meglio delle ultime 3 partite, dimostrando le qualità che ha già fatto vedere da 2 anni a questa parte. Non è stata sicuramente una settimana facile, ma è obbligatorio per la squadra rossonera cercare di fare meglio di così.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla anche del momento delicato dei suoi ragazzi: “In questo ambiente non c’è mai equilibrio, sia in positivo che in negativo. Non mi sono mai troppo spostato da un’altra parte: cerco di andare avanti con il miglior equilibrio possibile. Nel mio percorso ho imparato da più dalle esperienze negative”.

Sicuramente però domani sarà fondamentale riuscire a mettere in campo più qualità possibile, ma il Milan dovrà certamente difendere meglio. La difesa rossonera è proprio l’elemento che da qualche partita a questa parte sta mancando. Occorre ritrovare in fretta la solidità della scorsa stagione.