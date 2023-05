Milan: infortunio Bennacer, out sei mesi

L’infortunio, questa volta, lo terrà lontano a lungo dal rettangolo verde. Per Ismael Bennacer, centrocampista del Milan ex tra le altre dell’Empoli, si profilano ben sei mesi di sosta forzata. L’algerino è stato sottoposto a Lione a un intervento di artroscopia al ginocchio.

Bennacer non sarà quindi a disposizione dei rossoneri anche per il primo scorcio della stagione 2023-24. La pausa, come spiega anche “Calciomercato.it”, “comporterà certamente nuovi innesti sul mercato per quanto riguarda la mediana. Il club rossonero dovrà certamente sopperire agli addii di Bakayoko e forse anche di Vrancx ma con Bennacer out per la prima parte di stagione, almeno un nuovo innesto sarà necessario”.

Quale soluzione temporanea Stefano Pioli starebbe valutando l’impiego di Kessiè. Bennacer ha finora totalizzato in rossonero 111 presenze segnando anche cinque reti.