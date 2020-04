Milan: Ibrahimovic avrebbe deciso di continuare a giocare anche senza rinnovo

Non è chiaro il futuro calcistico di Zlatan Ibrahimovic. Le voci, malgrado sia tutto fermo, continuano a fare il giro del globo e a creare scenari più o meno concreti.

Ibrahimovic, per come lo conosciamo, potrebbe decidere di continuare l’attività malgrado l’età non più verde. E questo, visto l’ego ipertrofico che lo contraddistingue, potrebbe essere vero. Come potrebbe essere vera la voglia di rivalsa su un virus che lo ha costretto a stare fermo.

Non è tuttavia sicuro che resti al Milan. Lo svedese ha nuovamente vestito il rossonero solo grazie al lavoro diplomatico di Boban, formalmente suo connazionale e con un carattere non dissimile, e Maldini.

Ora che sono venuti a mancare i due garanti (il dirigente croato è andato via e l’ex capitano sembra essere sul punto di fare altrettanto), sembra difficile che Ibrahimovic rinnovi il suo contratto in scadenza a giugno.

Dove potrebbe finire in caso di addio? Le piste italiane, perché sembra proprio che Ibrahimovic non voglia lasciare il nostro Paese, sono essenzialmente due: Bologna, dove lo voleva l’anno scorso e continua ad attenderlo Sinisa Mihajlovic, e Napoli, dove sarebbe allenato dall’ex compagno Rino Gattuso.

Remotissima e quasi impossibile la pista che lo vorrebbe vestire addirittura il nerazzurro dell’Inter. E’ vero che Conte vuole un vice Lukaku, ma è difficile che sposti le attenzioni da Giroud.

Altra componente non trascurabile è la pestilenziale potenza del suo agente Mino Raiola, il re del settore, la cui influenza potrebbe spingerlo anche a scelte esotiche e ben pagate. Vero è che lo svedese ha un carattere che rasenta l’onnipotenza, ma in fondo è Raiola che lo ha creato e spinto a diventare il giocatore che è.

