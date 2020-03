Milan-Genoa, in Diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 8-03-2020

Domani sarà il giorno deciso dalla Lega Calcio per i recuperi della 26° giornata di campionato. Tutte le partite saranno a porte chiuse, Milan-Genoa compresa. Il Milan, nonostante gli scossoni dovuti alle solite frizioni Boban-Gazidis vuole continuare la sua marcia per tentare di conquistare un posto in EL. Dall’altra parte c’è il Genoa di Davide Nicola, agguerrito più che mai e alla ricerca di punti salvezza. Begovic e Kjaer saranno titolari domani, nel Genoa recupera Sturaro, ma partirà dalla panchina.

La chiacchierata a tre tra Gazidis, Pioli e la squadra dovrebbe aver chiarito la linea della società. Il Milan ha fiducia in Pioli, nonostante che i contatti con Rangnick (dall’Inghilterra però si parla anche del Manchester United). Maldini e Massara avranno un confronto con Gazidis per capire se sarà possibile una loro presenza nel Milan del domani.

Ultime sulle formazioni di Milan-Genoa:

Probabilmente Pioli parlerà al Canale tematico del Milan, dopo la fine della rifinitura a San Siro. Per quel che riguarda le scelte tecniche ci sarà il debutto di Begovic dal primo minuto. In difesa dopo l’infortunio patito contro il Torino, tornerà Kjaer dal primo minuto. Per il resto Stefano Pioli si affida ormai al collaudato 4-2-3-1 con Bennacer e Kessie a fare schermo davanti la difesa e con il tridente di trequartisti (Castillejo, Rebic, Calhanoglu) alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, che al netto di voci su un suo possibile addio, ha mostrato come sempre negli allenamenti la sua solita carica agonistica.

Davide Nicola ha parlato al canale tematico del Genoa. L’ex tecnico del Crotone si è soffermato su varie tematiche. Della partita di domani: “Sarà un Milan-Genoa a porte chiuse, ma i nostri tifosi assisteranno comunque alla partita e noi li immagineremo perché siamo in simbiosi” oltre che delle condizioni del suo Genoa: ” Abbiamo lavorato bene e tanto, con attenzione. Abbiamo ancora un giorno, vedremo chi sarà a disposizione e chi no”. Nicola anche domani andrà avanti con il suo 3-4-1-2, con a centrocampo la diga formata da Schone e Behrami. In attacco le 2 bocche da fuoco saranno Pandev e Sanabria.

Probabili formazioni Milan-Genoa:

MILAN (4-2-3-1) Begovic, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. All: Pioli

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Schone, Behrami, Criscito; Cassata; Pandev, Sanabria. All: Nicola

Milan Genoa, 26° giornata di Serie A

Come vedere Milan-Genoa in Diretta TV e Streaming Live:

La sfida tra Milan e Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Dazn. La partita inoltre sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Da ricordare anche la possibilità di vedere la partita tramite app DAZN e SKY GO.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-Genoa:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Genoa:

Domani andrà in scena il confronto numero 52 tra le due squadre in serie A a San Siro. Il bilancio complessivo nelle prime 103 sfide pende a favore dei rossoneri che hanno conquistato 32 vittorie , contro i 5 successi della formazione rossoblu, 14 sono i pareggi. L’ultima vittoria dei rossoneri in campionato contro il Genoa a Milano risale alla scorsa stagione. Fu un 2-1 firmato nel recupero da Romagnoli, il quale andava a vendicarsi per la deviazione involontaria che aveva portato il Genoa al momentaneo pareggio, precedentemente c’era stato un gol di Suso. L’ultima vittoria del Genoa risale al 2015, un 1-3 firmato da Bertolacci, Niang e Iago Falque. Per i rossoneri di Inzaghi, rete della bandiera di Mexes. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2017/18, fu uno 0-0 caratterizzato da alcune occasioni sbagliate da Kalinic e dall’espulsione di Bonucci, all’epoca capitano del Milan.

