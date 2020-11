Milan-Fiorentina, Diretta Tv-Streaming e Probabili formazioni (29-11-2020)

Altro banco di prova importante per il Milan e una grande occasione di rivincita per Cesare Prandelli, così può essere sintetizzata Milan vs Fiorentina. I rossoneri dovrebbero confermare Rebic nel ruolo di falso 9, mentre i gigliati si affidato al 4-3-3.

La corsa Champions e la corsa all’Europa passano anche per partite come questa. Milan-Fiorentina è una classica del nostro calcio, la quale ha sempre saputo regalare emozioni e grandi gol. Il Milan è reduce dal pareggio in Francia contro il Lille, mentre invece la Fiorentina viene dal successo di Udine, che ha regalato ai gigliati il passaggio agli ottavi di Coppa Italia.

Nelle fila dei rossoneri è recuperato Saelemaekers, mentre nei gigliati da monitorare le condizioni di Ribery e Callejon, candidati comunque a partire dal primo minuto. Occhio agli ex da entrambi le parti, Pioli (seppur non sarà ancora in panchina) e Rebic per i rossoneri, Bonaventura e Cutrone tra il viola.

Milan-Fiorentina, 9° Giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Fiorentina:

Daniele Bonera recupera Saelemaekers, il quale dovrebbe tornare titolare dal primo minuto. Per il resto sarà il solito undici, con Rebic falso 9 che sostituirà l’infortunato Ibrahimovic. Occhio a Brahim Diaz, potrebbe essere schierato largo a sinistra nel 4-2-3-1.

Cesare Prandelli vuole rimettere in carreggiata la Fiorentina e lo farà affidandosi al suo classico 4-3-3. Callejon-Cutrone-Ribery dovrebbe essere il tridente schierato dai viola. L’ex Giacomo Bonaventura dovrebbe partire almeno inizialmente dalla panchina.

Probabili formazioni Milan-Fiorentina:

Milan (4-2-3-1) Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz, Rebic.

Fiorentina (4-3-3) Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Callejon, Cutrone, Ribery:

Come Vedere Milan-Fiorentina in Diretta Tv e Streaming Live:

La partita tra Milan e Fiorentina, valida per la 9° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e sarà possibile assistervi in tv attraverso un modello smart di ultima generazione da cui scaricare l’applicazione.

Milan-Fiorentina disponibile anche in streaming su pc (collegandosi al sito ufficiale di DAZN ) e su smartphone e tablet, attraverso l’app scaricabile su dispositivi iOS e Android.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Fiorentina:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Fiorentina:

Sono 160 i precedenti in A tra Milan e Fiorentina con 72 vittorie per il Milan, 44 pareggi e 44 successi tra i viola. L’ultimo successo rossonero risale al 2017/18 fu un 5-1 con le reti di Calhanoglu, Cutrone (2 gol) Kalinic, Bonaventura e Simeone. L’ultimo pareggio risale al 2014/15, 1-1 con le reti di De Jong e Ilicic. L’ultimo successo dei viola risale allo scorso anno, 1-3 con le reti di Leao, Pulgar, Castrovilli e Ribery.

