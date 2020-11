Milan-Fiorentina 2-0, Dichiarazioni post partita Bonera: “Dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano”.

Daniele Bonera è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi contro la Fiorentina, ma non vuole abbassare la guardia: “Dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano, sappiamo che solo così possiamo rimanere in alto fino alla fine. Se abbassiamo l’intensità non andremo da nessuna parte”.

Sulla prestazione di Tonali: “Tonali ha fatto una buona gara. Ho visto dei grandi miglioramenti. Arrivava da un modo di stare in campo e di giocare diverso. Ci siamo concentrati nel fare dei lavori con lui per poterlo mettere nelle migliori condizioni di esprimersi”.

Sul gruppo: “Dobbiamo avere la voglia di migliorarci ogni giorno, altrimenti resteremo ben poco lì davanti”.

Daniele Bonera, oggi allenatore del Milan

Su Saelemaekers: “Sappiamo dell’importanza di tutti. Sapevamo delle sue grandi qualità fisiche, ma ci sta sorprendendo anche per le qualità tecniche, ha grande spirito di sacrificio. Racchiude quello che è per noi un giocatore importante”.

Infine c’è un ringraziamento alla società vicina alla squadra in questo momento difficile per tutto il mondo: “Ringrazio la disponibilità della proprietà per lavorare con mezzi importanti in un periodo difficile. Ringrazio a nome mio e del mister la proprietà, questa proprietà è molto ambiziosia e ci è vicina”.

