Milan-Empoli 0-0, Voti, pagelle e analisi, Il Milan impatta 0-0 contro l’Empoli

Il Milan non riesce a sfondare il muro dell’Empoli. I rossoneri hanno numerose occasioni, ma troppa imprecisione sotto porta e le parate Perisan fanno il resto. Nel finale annullato un gol di Giroud per fallo di mano.

Top 3 Milan:

Saelemaekers 6,5 Appare molto ispirato. Sulla fascia è uno stantuffo infaticabile. Peccato che non riesca a sbloccare la gara dei rossoneri.

Tonali 7 Decisamente il migliore in campo. Attento, lucido, concentrato, fa un grandissimo recupero in fase difensiva e riesce sempre ad avviare l’azione.

Tomori 6,5 Appare sul pezzo. Sempre concentrato, non concede nulla agli attaccanti dell’Empoli. Si intende a meraviglia con Thiaw.

Flop 2 Milan:

Origi 1 Voto forse fin troppo generoso. Non fa praticamente nulla. Appare un corpo estraneo rispetto alla squadra rossonera. Una grande e profonda delusione.

Bennacer 5 Sbaglia troppi passaggi. Non gioca bene come a Napoli. Non appare lucido e concentrato come in altre occasioni.

Top 3 Empoli:

Luperto 7 Sempre lucido, attento e concentrato. Di testa le prende veramente tutte. Appare spesso come un muro insopportabile.

Perisan 7,5 Decisamente il migliore in campo. Tre bellissime parate su Theo Hernandez, Rebic e nel finale su Diaz.

Fazzini 6,5 Fa benissimo entrambe le fasi, sia quella difensiva che quella offensiva. A centrocampo è una sicurezza per Paolo Zanetti.

Flop 3 Milan:

Baldanzi 5 Sarà l’emozione di giocare a San Siro, ma oggi non riesce minimamente ad esprimere le sue qualità.

Caputo 4,5 Peggiore in campo dei toscani. Non fa praticamente nulla e non crea mai una potenzione occasione.

Piccoli 5 Nemmeno lui riesce a mettersi in evidenza. Viene completamente annullato dai difensori del Milan.

Il Milan non riesce ad approfittare del pareggio dell’Inter. La qualificazione alla prossima Champions League è tutt’altro che scontata. L’Empoli fa una grande partita difensiva e porta a casa un prezioso punto.